Доллар, гудбай? ЦБ предлагает ограничить работу обмменников валютой

Центробанк планирует значительно ограничить работу обменников валюты. Регулятор уверен: если у гражданина есть банковский счет и карта любой из международных систем, покупать наличные доллары ему нет надобности. Об этом сообщает life.ru. Портал SIA.RU обратился к финансистам с просьбой объяснить, как эта инициатива может отразиться на валютном рынке.

«Курсы обмена через карточные счета выгоднее»

Евгений Богатырёв, директор «Инвестиционного Бутика»:

– С одной стороны, данная инициатива позволяет «расчистить» рынок от недобросовестных участников. В том числе, обезопасить сделки по обмену валюты для клиентов физлиц (в частности, иностранных граждан), которые по каким-то причинам не обращаются в отделения банка напрямую, а предпочитают обменять валюту «на улице». А это риски мошеннических схем со стороны так называемых «обменников» и со стороны третьих лиц.

Минусом же является дополнительный контроль и увеличение издержек для самих покупателей валюты, так как банки вынуждены будут «закладывать» бОльшие спреды в своих котировках, чтобы «отбить» дополнительные издержки на организацию бизнеса по обмену по новой схеме.

Плюс, сами по себе более выгодны курсы обмена через карточные счета, чем при простом обмене в кассе банка.

Выход – популяризация обмена валюты напрямую через брокерские счета, которые открываются многими российскими банками и брокерскими компаниями. Тогда продавцам валюты не придется нести дополнительные издержки для идентификации клиентов обменников, а покупателям валюты – платить повышенные комиссии.

«Если запрет – жди роста цены на черном рынке»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер инвестиционной группы «Атон» в Иркутске:

– Любые ограничения плохи для финансовой системы, хотя сами обменники, наверное, изжили себя. Сегодня существует более эффективные, с точки зрения транзакционных издержек, способы приобретения валюты. Подозреваю, что действия ЦБ РФ продиктованы желанием пресечь потоки обналичивания через покупку и продажу валюты. Минусы этой идеи в ограничении наличной ликвидности по валюте, что, соответственно, может спровоцировать ажиотаж со стороны населения.

Плюсы вижу в том, что население начнет интересоваться тем, как можно приобрести валюту безналичным путем, в том числе через брокерские счета.

Может ли данная новость сказаться на курсе? В моменте, думаю да, потом все успокоится. Население может эту новость принять эмоционально. Если запрет – жди роста цены на черном рынке. У нас на «подкорке» эта аксиома.

Эх, напоминает Советский Союз – запреты, запреты… Скоро за операции с валютой, видимо, будут арестовывать (смеется).

«Очередной шаг к дедолларизации»

Эдуард Семенов, директор филиала БКС Премьер в Иркутске:

– В случае если будет принято решение ограничить покупку наличной валюты, вкладчики могут воспринять это, как очередной шаг к дедолларизации. Одним из возможных последствий может стать отток валютных вкладов из банков, который мы наблюдали в августе этого года, когда в американский парламент внесли законопроект о возможном запрете для российских госбанков на расчеты в долларах США. Тогда на банковском рынке наблюдалась паника вкладчиков, которые из опасений принудительной конвертации своих долларовых вкладов, начали экстренно выводить валюту с банковских депозитов.

Согласно статистике Банка России, число эмитированных банковских карт в 2018 году достигло почти 269 млн, то есть, на каждого жителя РФ приходится 1,8 карт. Ограничение на покупку валюты, как и возможность выбора банка, в любом из которых граждане сейчас могут купить валюту, может дать обратный эффект тому, который, по-видимому, ожидается. По нашим оценкам, у граждан на руках может находится порядка более 3 трлн рублей наличных средств. Идея заключается в том, чтобы снизить хождение наличных и перевести граждан на безналичный расчет, однако путем прямых ограничений сделать это вряд ли удастся.

При этом, по нашему мнению, существенного влияния на валютный рынок возможная реализация данной инициативы, скорее всего, не окажет.

Примечание редакции:

Представители некоторых банков отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что они не получали подобного документа от ЦБ РФ.