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Иркутский филиал Россельхозбанка принял участие в работе форума «Территория бизнеса – территория жизни»

6 декабря 2018

03 декабря 2018 года в Иркутске завершил работу форум «Территория бизнеса – территория жизни». Главными темами форума стали улучшение бизнес-климата в регионе, привлечение финансовых ресурсов для развития, социальное предпринимательство и работа с госзаказом.  В ходе работы Всероссийского форума  Иркутский филиал Россельхозбанка определил победителя в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» Национальной премии «Бизнес-Успех».

<p><em>Фото пресс-службы Иркутского РФ АО "Россельхозбанк"</em></p>

Фото пресс-службы Иркутского РФ АО "Россельхозбанк"

Директор Иркутского филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова в составе жюри вручила победителю АО «Агрофирма «Ангара» награду - главный символ премии «Бизнес-Успех» — статуэтку «Золотой домкрат», а также именной сертификат на льготное банковское обслуживание в РСХБ. Кроме того,  Банк вручил два специальных приза финалистам премии – ООО «Каравай Агро» и ЗАО СПК «ХПП Заларинский».

Организаторы форума в Иркутске – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Законодательного Собрания Иркутской области.

АО «Россельхозбанк» традиционно выступает официальным спонсором премии и инициатором проведения номинации «Лучший сельскохозяйственный проект», направленной на популяризацию малого агробизнеса на селе.

<p><em>Фото пресс-службы Иркутского РФ АО "Россельхозбанк"</em></p>

Фото пресс-службы Иркутского РФ АО "Россельхозбанк"

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


<p><em>Фото пресс-службы Иркутского РФ АО "Россельхозбанк"</em></p> <p><em>Фото пресс-службы Иркутского РФ АО "Россельхозбанк"</em></p>
/ СИА /
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