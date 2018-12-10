Банк «Открытие» и Красноярский край заключили соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Красноярске подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между правительством Красноярского края и банком «Открытие». В ходе рабочей встречи губернатор края Александр Усс и президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов обсудили долгосрочное партнерство, направленное на создание условий для успешной реализации стратегических планов социально-экономического развития Красноярского края.

«Регион расширяет сотрудничество с одним из крупнейших российских банков, имеющим и серьезную историю, и отличную мотивированную команду. Банк „Открытие“ ориентирован на взаимодействие с Красноярским краем в разных сферах — в кредитовании малого и среднего бизнеса, участии в реализации инвестиционных проектов, в том числе включённых в „Енисейскую Сибирь“. Мы связываем приход банка „Открытие“ со значительным оживлением инвестиционной активности, которая всегда была отличительной чертой экономики Красноярского края», — прокомментировал соглашение губернатор Александр Усс.

«Красноярский край занимает особое место в стратегии развития банковской группы „Открытие“ и является одним из ключевых для нее регионов. Это регион с мощным потенциалом, в том числе благодаря присутствию на территории предприятий крупнейших корпораций и лидеров российской экономики, с высокой долей экспорт-ориентированных компаний. Возможности финансовой корпорации „Открытие“ — одной из крупнейших российских финансовых групп, в которую входит банк, — позволяют участвовать в развитии многих перспективных направлений и точек роста региона», — сказал Михаил Задорнов.

Банк «Открытие» готов участвовать в финансировании приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики и развитии инновационной инфраструктуры Красноярского края, оказывать кредитную поддержку компаниям крупного, среднего и малого бизнеса, в том числе для целей технического перевооружения и модернизации производств, содействовать привлечению российских и иностранных инвестиций в экономику региона.

В частности, финансовой корпорацией планируется развивать партнерство в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», а также участвовать в государственной программе Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

В рамках комплексного сотрудничества с органами власти региона банк «Открытие» готов оказывать финансовую поддержку краевому бюджету и бюджетам муниципальных образований. В 2018 году банк предоставил бюджету города Красноярска кредит на 150 млн рублей и две невозобновляемые кредитные линии общим объемом 2 млрд рублей бюджету Красноярского края.

Банк готов участвовать в обслуживании государственных учреждений края и государственных программах поддержки бизнеса, финансировать строительство объектов социальной сферы: школ, центров профессионального среднего образования, детских садов, в частности, шести детских дошкольных образовательных учреждений в 2019 году.

Одной из задач банка «Открытие» в рамках соглашения является содействие развитию цивилизованного финансового рынка в регионе, обеспечение доступности и качества своих услуг для бизнеса и населения.

Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Задорнов отметил, что в Красноярском крае банк «Открытие» намерен стать одним из лидеров рынка, усилив свои позиции в результате масштабной интеграции с Бинбанком, которая состоится 1 января 2019 года.

В составе объединенной сети, которая станет работать под единым брендом «Открытие» в 14 городах Красноярского края и Республики Хакасия, клиентов будут обслуживать 27 офисов продаж (5 место в регионе). За счет сильных конкурентных позиций до 2020 года банк «Открытие» планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном бизнесе, нарастить свою долю на региональном рынке обслуживания крупных корпоративных клиентов почти до 30%, более чем в три раза — до 10% увеличить свою долю и стать одним из самых быстрорастущих игроков в сегменте малого и среднего бизнеса.

У банковской группы «Открытие» уже довольно сильные позиции на рынке привлечения средств населения — доля в регионе составляет 6,17%, а портфель около 20 млрд рублей. Рынок регионального кредитования — зона роста для банка. За 2018 год банк в 5 раз увеличил портфель кредитов малого, среднего и крупного бизнеса, до 3 млрд рублей, а за декабрь планирует еще удвоить этот показатель. Банк активно рефинансирует кредиты населения, вышел на рынок потребительского и ипотечного кредитования.