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Во что выгодно инвестировать в 2019? 12 декабря в Иркутске пройдет бизнес-встреча компании "ФИНАМ"

11 декабря 2018

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Не знаете во что выгоднее вложить деньги в 2019 г.? Регистрируйтесь бесплатно на главное инвестиционное событие уходящего года в Иркутске от компании "ФИНАМ". 

На бизнес-встрече "Итоги года" вы узнаете о положении российской экономики, сценариях развития ситуации в следующем году, о возможностях, открывающихся перед бизнесом, и угрозах. Специалисты озвучат лучшие инвестиционные идеи уходящего года и перспективные инвестиционные возможности на 2019 год.

Дата: 12 декабря 2018 г.
Адрес: г. Иркутск, Байкальская, д. 279, оф. Малый конференц-зал
Контакты: +7 (3952) 28-08-58

Мероприятие бесплатное, но требуется регистрация http://clc.la/2yO7fg


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