Во что выгодно инвестировать в 2019? 12 декабря в Иркутске пройдет бизнес-встреча компании "ФИНАМ"

Не знаете во что выгоднее вложить деньги в 2019 г.? Регистрируйтесь бесплатно на главное инвестиционное событие уходящего года в Иркутске от компании "ФИНАМ".

На бизнес-встрече "Итоги года" вы узнаете о положении российской экономики, сценариях развития ситуации в следующем году, о возможностях, открывающихся перед бизнесом, и угрозах. Специалисты озвучат лучшие инвестиционные идеи уходящего года и перспективные инвестиционные возможности на 2019 год.

Дата: 12 декабря 2018 г.

Адрес: г. Иркутск, Байкальская, д. 279, оф. Малый конференц-зал

Контакты: +7 (3952) 28-08-58

Мероприятие бесплатное, но требуется регистрация http://clc.la/2yO7fg