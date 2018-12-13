Делиться надо

Shared economy или «долевая экономика» стремительно набирает популярность во всем мире и кардинально переформатирует модель потребления. Светлана Казанцева, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, как работает shared economy и какие выгоды получают участники «экономики сотрудничества».

Главный принцип

Термин «shared economy» (от англ. share — делиться) можно перевести на русский язык как «экономика сотрудничества и участия». Один из ключевых принципов данной модели — доступ к пользованию ресурсами, а не к их владению; рынок при этом является механизмом, который соединяет владельцев ресурсов с теми, кто в них нуждается. В современных условиях становится экономически выгоднее иметь доступ к благу, чем владеть им.

Shared economy еще называют экономикой доверия, так как она базируется на горизонтальных связях, доверии между незнакомыми людьми, системе рейтингов и отзывов.

Схемы и системы shared economy. Коллективное финансирование. Одной из систем является уже ставший привычным способ финансирования проектов пользователями — краудфандинг (crowd funding). Самой успешной платформой, действующей по такому принципу, стал Kickstarter. По статистике, на Kickstarter собрать запрашиваемую сумму удается примерно в 40% случаев. Но Kickstarter — это всего лишь одна из 450 аналогичных платформ в мире. В совокупности краудфандинговые площадки собирают на проекты более 34 млрд долларов в год. Чаще всего они носят специализированный характер: часть из них предназначена для финансирования музыкальных проектов, часть — для финансирования ученых, часть — для срочной медицинской помощи. Либо средства привлекаются для спонсирования уже созданных работ и текущих проектов, например, для выпуска журнала.

Совместное инвестирование

Менее распространенной пока моделью является совместное владение собственностью — crowd sharing. Это аналог инвестиций в компанию, а не в конкретный продукт. Конечно, крупная компания будет использовать традиционные инструменты привлечения ресурсов, например, в виде эмиссии акций, а вот стартапам чаще всего сложно заинтересовать серьезных инвесторов и подготовить необходимый пакет документов под эмиссию, поэтому crowd sharing — наиболее оптимальный для них инструмент. Естественно, под такие отношения должна быть создана правовая база, так как экономика совместного доступа будет развиваться в сторону включения в ее модель совместного доступа к правам собственности, что должно предусматривать защиту прав инвесторов. Например, риски совместной собственности можно минимизировать с помощью технических инноваций, таких как формирование страховых пулов и банковских счетов условного депонирования, а также других методов.

В долг у физлиц

Третьей моделью в системе shared economy является микрофинансирование физических лиц другими физическими лицами. Например, этим занимается некоммерческая организация Kiva. Суть ее бизнес-модели заключается в том, что любой человек в любом месте имеет возможность взять беспроцентный заем непосредственно у заимодателя, который сможет наблюдать за развитием бизнеса заемщика, пока тот не вернет ему долг, а затем одолжить эти деньги кому-нибудь еще. Статистика показывает удивительные результаты: в данном формате микрозаймов уровень возврата по кредитам составил примерно 99%. Интернет-компании Prosper и Lending Club в рамках развития этой идеи создали онлайн-площадки, где могут встретиться обычные граждане, которые хотят взять деньги в долг, и те, кто может одолжить им деньги под разумный процент.

Поделись идеей

Также в рамках системы shared economy теперь каждый пользователь может на специальных платформах предложить идею для нового продукта. Если ее одобрит топ-менеджмент компании и она будет реализована, то автор идеи может на этом заработать (например, по такой схеме функционирует онлайн-платформа Quirky, созданная компанией General Electric). GE запустила уже более 400 новых продуктов благодаря этому методу. Один из примеров — устройство Egg Minder. Это держатель яиц в холодильнике, который отправляет владельцу текстовое сообщение, когда нужно покупать свежие яйца.

Дизайн на аукцион

Еще одна система шеринговой экономики: такие сайты, как 99Designs, TopCoder и Threadless, предлагают размещение заказов и их выполнение по типу аукциона. Потенциальные исполнители размещают свои работы на открытой платформе, что позволяет каждому из участников изучить другие предложения, получается практически коллективное творчество, что дает сильные конкурентные преимущества для заказчика, так как здесь достигается желанный синергический эффект от взаимодействия.

Возможность совместного доступа пользователей к ресурсам друг друга является практически оптимальным отправным моментом для старта бизнеса. Тенденция будущего заключается в том, что всё, чем пользователи могут поделиться друг с другом (идеи, время, деньги), станет объектом совместного доступа, функционирование станет проще и прозрачнее.

Совместное потребление в России

Наша страна давно уже использует большинство идей данной системы, так как система shared economy выросла на идеях социалистического хозяйствования.

Аренда как забота об окружающей среде. В Советском Союзе был очень популярен сервис проката, который сегодня с учетом современных тенденций превратился в онлайн-платформы аренды вещей. Так, проект Rentmania делает акцент на экологической составляющей их деятельности — призывают людей поступать экологически грамотно, не покупая лишнего, и арендовать вещи, которыми они пользуются не каждый день.

Также в России стала привычной и популярной система каршеринга (от англ. carsharing — совместное владение автомобилем). В настоящий момент каршеринг составляет серьезную конкуренцию такси — уже есть информация о том, что выручка таксопарков при появлении в городах каршеринга заметно падает.

Кроме того, существуют такие проекты, как «Довезу!» и BlaBlaCar. «Довезу!» помогает найти попутчиков, декларируя свою экологическую составляющую и призывая «озеленить» город: больше попутчиков — меньше машин. Сервис BlaBlaCar (международный проект) также получил в России большую популярность. Он позволяет искать попутчиков для поездок на дальние расстояния. Система онлайн-рейтингов, отзывов, модерация профилей позволяют построить доверие между незнакомыми людьми, которые решили стать попутчиками.

Спасение еды и стройматериалов. Помимо всего прочего в последнее время в Москве и Санкт-Петербурге активно развивается движение фудшеринга (от англ. food — еда). Это международное движение людей, которые «спасают» хорошую еду от попадания на свалку и распределяют ее между собой. Также появилось аналогичное направление, называемое стройшерингом, целью которого является состыковка людей и организаций, имеющих лишние строительные материалы, с теми, кто имеет в них потребность.

Таким образом, sharing-сервисы помогают экономить, и общество приходит к осознанию, что необходимо снижать потребление, а это, в свою очередь, приводит не только к экономическому, но и к экологическому эффекту для общества.