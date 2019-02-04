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Средняя этажность новостроек в Иркутске выросла в 3 раза по сравнению с застройкой 90-х

4 февраля 2019

Российские города продолжают неумолимо расти вверх. Средняя этажность новостроек в крупных городах РФ (более 300 тыс. жителей) по итогам 2018 года составила 13 этажей. Иркутск не отстает. Средняя этажность новостроек в столице Восточной Сибири составляет сегодня 14,4 этажей, и это в 3 раза больше, чем средняя высотность всей застройки советского периода. Среди городов-миллионников самые высокие дома возводятся в Москве (20,5 этажей), Екатеринбурге (17,4 этажей) и Красноярске (17,1 этажей), отмечают аналитики ЦИАН.

Высотность новостроек в крупных городах увеличилась в 2 раза

На данный момент средняя этажность новостроек в крупных городах России (с численностью населения более 300 тыс. человек) составила 12,6 этажей. По сравнению с застройкой советского периода (средняя этажность которой – 5,7 этажей) данный показатель вырос более чем в 2 раза.

В городах миллионниках средняя этажность новостроек составляет 15,1 этажей, что на 20% больше, чем в целом по всем крупным городам. По сравнению с советским периодом этажность домов выросла в 2,2 раза.

Среди городов-миллионников самые высокие дома строятся в Москве, где средняя этажность новостроек составляет 20,5 этажей (по сравнению с домами советского периода рост составил ­94%, с домами 1990-2000-ых +46%). В ближайшие годы данный показатель значительно вырастет за счет строительства домов повышенной этажности по программе реновации жилищного фонда. Следом идёт Екатеринбург ­– 17,4 этажей. На третьем месте Красноярск. Здесь наблюдается наибольший прирост средней этажности по сравнению с советским периодом (в 2 раза).

Изменение средней этажности новостроек в городах-миллионниках, январь 2019 года

Город

Средняя этажность новостроек

Изменение по сравнению с застройкой советского периода, этажей

Изменение по сравнению с застройкой 90-2000гг., этажей

Москва

20,5

+10,0 эт

+6,4 эт

Екатеринбург

17,4

+10,7 эт

+6,0 эт

Красноярск

17,1

+11,4 эт

+7,6 эт

Уфа

16,0

+9,1 эт

+5,7 эт

Новосибирск

15,8

+9,6 эт

+6,1 эт

Ростов-на-Дону

15,6

+8,8 эт

+5,7 эт

Самара

15,2

+8,8 эт

+5,2 эт

Воронеж

15,2

+8,6 эт

+5,0 эт

Пермь

14,9

+8,6 эт

+4,2 эт

Санкт-Петербург

14,6

+7,4 эт

+4,7 эт

Казань

14,5

+8,0 эт

+5,8 эт

Нижний Новгород

14,2

+7,6 эт

+5,1 эт

Челябинск

13,2

+6,9 эт

+3,6 эт

Омск

12,1

+6,3 эт

+3,8 эт

Волгоград

9,9

+3,2 эт

+0,4 эт

Всего по городам-миллионникам

15,1

+8,3 эт

+5,0 эт

Источник: Аналитический центр ЦИАН

В городах с численностью населения 500-1000 тыс. чел. средняя этажность новостроек составляет 12,8 этажей. По сравнению с советской застройкой данный показатель вырос в 2,2 раза, с домами 1990-2000 гг. – в 1,5 раз.

Лидером по средней этажности новостроек стал Владивосток, где долгое время многоэтажная застройка была запрещена ввиду сейсмоопасности. Здесь средняя этажность новостроек составила 19,4 этажей (по сравнению с домами советского периода ­– рост в 2,5 раза, с домами 90-2000-ых – в 2 раза).

По сравнению с советской застройкой более чем в 3 раза средняя этажность новостроек выросла в Тюмени и Иркутске.

Изменение средней этажности новостроек в городах с численностью населения 500-1000 тыс. чел., январь 2019 года

Город

Средняя этажность новостроек

Изменение по сравнению с застройкой советского периода, этажей

Изменение по сравнению с застройкой 90-2000гг., этажей

Владивосток

19,4

+11,9 эт

+9,8 эт

Оренбург

15,3

+9,7 эт

+6,7 эт

Ижевск

15,2

+8,7 эт

+5,7 эт

Тюмень

15,0

+10,3 эт

+5,8 эт

Рязань

15,0

+9,2 эт

+6,7 эт

Иркутск

14,4

+9,7 эт

+7,6 эт

Липецк

14,1

+8,3 эт

+5,1 эт

Барнаул

13,7

+7,8 эт

+4,8 эт

Томск

13,7

+8,5 эт

+5,5 эт

Чебоксары

12,9

+7,1 эт

+4,9 эт

Пенза

12,9

+7,4 эт

+4,5 эт

Саратов

12,7

+6,8 эт

+3,7 эт

Астрахань

12,6

+6,9 эт

+4,9 эт

Краснодар

12,5

+6,9 эт

+3,5 эт

Киров

12,4

+8,1 эт

+5,5 эт

Набережные Челны

11,8

+4,3 эт

+3,5 эт

Кемерово

11,7

+5,8 эт

+3,2 эт

Махачкала

11,5

+6,1 эт

+3,6 эт

Новокузнецк

11,4

+4,7 эт

+2,8 эт

Хабаровск

11,2

+5,3 эт

+2,4 эт

Тольятти

10,6

+3,0 эт

+0,4 эт

Сочи

9,5

+3,8 эт

+0,7 эт

Ярославль

8,9

+2,6 эт

+1,1 эт

Ульяновск

8,1

+2,6 эт

+0,9 эт

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Где строят небоскрёбы

Среди крупных городов России (за исключением столичных регионов) жильё в домах высотой более 30 этажей предлагается в 7 городах. Наибольшее количество таких домов сконцентрировано в городе-миллионнике Екатеринбурге – 13 корпусов этажностью от 31 до 52 этажей в 9 проектах.

Самый высокий небоскрёб – 52 этажная Башня «Исеть», которая является частью делового квартала «Екатеринбург-Сити». На втором месте по высоте строящийся во Владивостоке ЖК «Аквамарин» – 42 этажа. Стоимость жилья варьируется от 8 до 42 млн. руб. за видовые квартиры. Проект возводится на берегу Амурского залива. Следом идёт ЖК «Чемпион парк» в Екатеринбурге, который состоит из 3-х ­ 37 этажных корпусов. Две башни уже введены в эксплуатацию, третья будет сдана в 4 кв. 2020 года. Стоимость однокомнатной квартиры начинается с 3,5 млн. руб., наиболее дорогой вариант: 4-комнатная квартира за 17,8 млн. руб.

Новостройки высотой более 30 этажей в крупных городах России (за исключением столичных регионов), январь 2019 года

Город

Жилой комплекс

Максимальная этажность

Владивосток

Аквамарин

42

Екатеринбург

Башня Исеть

52

Екатеринбург

Чемпион Парк

37

Екатеринбург

Ольховский парк

34

Екатеринбург

Татлин

35

Екатеринбург

Ньютон Парк

34

Екатеринбург

Репин парк

33

Екатеринбург

Эверест

32

Екатеринбург

Александровский квартал

32

Екатеринбург

Московский квартал

31

Казань

Лазурные небеса

35

Самара

Космолёт

32

Саратов

Волга Скай

36

Сочи

Кристалл тауэрс

34

Уфа

Символ

34

Уфа

Четыре сезона

31

Источник: Аналитический центр ЦИАН


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