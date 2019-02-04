Средняя этажность новостроек в Иркутске выросла в 3 раза по сравнению с застройкой 90-х

Российские города продолжают неумолимо расти вверх. Средняя этажность новостроек в крупных городах РФ (более 300 тыс. жителей) по итогам 2018 года составила 13 этажей. Иркутск не отстает. Средняя этажность новостроек в столице Восточной Сибири составляет сегодня 14,4 этажей, и это в 3 раза больше, чем средняя высотность всей застройки советского периода. Среди городов-миллионников самые высокие дома возводятся в Москве (20,5 этажей), Екатеринбурге (17,4 этажей) и Красноярске (17,1 этажей), отмечают аналитики ЦИАН.

Высотность новостроек в крупных городах увеличилась в 2 раза

На данный момент средняя этажность новостроек в крупных городах России (с численностью населения более 300 тыс. человек) составила 12,6 этажей. По сравнению с застройкой советского периода (средняя этажность которой – 5,7 этажей) данный показатель вырос более чем в 2 раза.

В городах миллионниках средняя этажность новостроек составляет 15,1 этажей, что на 20% больше, чем в целом по всем крупным городам. По сравнению с советским периодом этажность домов выросла в 2,2 раза.

Среди городов-миллионников самые высокие дома строятся в Москве, где средняя этажность новостроек составляет 20,5 этажей (по сравнению с домами советского периода рост составил ­94%, с домами 1990-2000-ых +46%). В ближайшие годы данный показатель значительно вырастет за счет строительства домов повышенной этажности по программе реновации жилищного фонда. Следом идёт Екатеринбург ­– 17,4 этажей. На третьем месте Красноярск. Здесь наблюдается наибольший прирост средней этажности по сравнению с советским периодом (в 2 раза).

Изменение средней этажности новостроек в городах-миллионниках, январь 2019 года

Город Средняя этажность новостроек Изменение по сравнению с застройкой советского периода, этажей Изменение по сравнению с застройкой 90-2000гг., этажей Москва 20,5 +10,0 эт +6,4 эт Екатеринбург 17,4 +10,7 эт +6,0 эт Красноярск 17,1 +11,4 эт +7,6 эт Уфа 16,0 +9,1 эт +5,7 эт Новосибирск 15,8 +9,6 эт +6,1 эт Ростов-на-Дону 15,6 +8,8 эт +5,7 эт Самара 15,2 +8,8 эт +5,2 эт Воронеж 15,2 +8,6 эт +5,0 эт Пермь 14,9 +8,6 эт +4,2 эт Санкт-Петербург 14,6 +7,4 эт +4,7 эт Казань 14,5 +8,0 эт +5,8 эт Нижний Новгород 14,2 +7,6 эт +5,1 эт Челябинск 13,2 +6,9 эт +3,6 эт Омск 12,1 +6,3 эт +3,8 эт Волгоград 9,9 +3,2 эт +0,4 эт Всего по городам-миллионникам 15,1 +8,3 эт +5,0 эт

Источник: Аналитический центр ЦИАН

В городах с численностью населения 500-1000 тыс. чел. средняя этажность новостроек составляет 12,8 этажей. По сравнению с советской застройкой данный показатель вырос в 2,2 раза, с домами 1990-2000 гг. – в 1,5 раз.

Лидером по средней этажности новостроек стал Владивосток, где долгое время многоэтажная застройка была запрещена ввиду сейсмоопасности. Здесь средняя этажность новостроек составила 19,4 этажей (по сравнению с домами советского периода ­– рост в 2,5 раза, с домами 90-2000-ых – в 2 раза).

По сравнению с советской застройкой более чем в 3 раза средняя этажность новостроек выросла в Тюмени и Иркутске.

Изменение средней этажности новостроек в городах с численностью населения 500-1000 тыс. чел., январь 2019 года

Город Средняя этажность новостроек Изменение по сравнению с застройкой советского периода, этажей Изменение по сравнению с застройкой 90-2000гг., этажей Владивосток 19,4 +11,9 эт +9,8 эт Оренбург 15,3 +9,7 эт +6,7 эт Ижевск 15,2 +8,7 эт +5,7 эт Тюмень 15,0 +10,3 эт +5,8 эт Рязань 15,0 +9,2 эт +6,7 эт Иркутск 14,4 +9,7 эт +7,6 эт Липецк 14,1 +8,3 эт +5,1 эт Барнаул 13,7 +7,8 эт +4,8 эт Томск 13,7 +8,5 эт +5,5 эт Чебоксары 12,9 +7,1 эт +4,9 эт Пенза 12,9 +7,4 эт +4,5 эт Саратов 12,7 +6,8 эт +3,7 эт Астрахань 12,6 +6,9 эт +4,9 эт Краснодар 12,5 +6,9 эт +3,5 эт Киров 12,4 +8,1 эт +5,5 эт Набережные Челны 11,8 +4,3 эт +3,5 эт Кемерово 11,7 +5,8 эт +3,2 эт Махачкала 11,5 +6,1 эт +3,6 эт Новокузнецк 11,4 +4,7 эт +2,8 эт Хабаровск 11,2 +5,3 эт +2,4 эт Тольятти 10,6 +3,0 эт +0,4 эт Сочи 9,5 +3,8 эт +0,7 эт Ярославль 8,9 +2,6 эт +1,1 эт Ульяновск 8,1 +2,6 эт +0,9 эт

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Где строят небоскрёбы

Среди крупных городов России (за исключением столичных регионов) жильё в домах высотой более 30 этажей предлагается в 7 городах. Наибольшее количество таких домов сконцентрировано в городе-миллионнике Екатеринбурге – 13 корпусов этажностью от 31 до 52 этажей в 9 проектах.

Самый высокий небоскрёб – 52 этажная Башня «Исеть», которая является частью делового квартала «Екатеринбург-Сити». На втором месте по высоте строящийся во Владивостоке ЖК «Аквамарин» – 42 этажа. Стоимость жилья варьируется от 8 до 42 млн. руб. за видовые квартиры. Проект возводится на берегу Амурского залива. Следом идёт ЖК «Чемпион парк» в Екатеринбурге, который состоит из 3-х ­ 37 этажных корпусов. Две башни уже введены в эксплуатацию, третья будет сдана в 4 кв. 2020 года. Стоимость однокомнатной квартиры начинается с 3,5 млн. руб., наиболее дорогой вариант: 4-комнатная квартира за 17,8 млн. руб.

Новостройки высотой более 30 этажей в крупных городах России (за исключением столичных регионов), январь 2019 года

Город Жилой комплекс Максимальная этажность Владивосток Аквамарин 42 Екатеринбург Башня Исеть 52 Екатеринбург Чемпион Парк 37 Екатеринбург Ольховский парк 34 Екатеринбург Татлин 35 Екатеринбург Ньютон Парк 34 Екатеринбург Репин парк 33 Екатеринбург Эверест 32 Екатеринбург Александровский квартал 32 Екатеринбург Московский квартал 31 Казань Лазурные небеса 35 Самара Космолёт 32 Саратов Волга Скай 36 Сочи Кристалл тауэрс 34 Уфа Символ 34 Уфа Четыре сезона 31

Источник: Аналитический центр ЦИАН