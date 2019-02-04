Средняя этажность новостроек в Иркутске выросла в 3 раза по сравнению с застройкой 90-х

Российские города продолжают неумолимо расти вверх. Средняя этажность новостроек в крупных городах РФ (более 300 тыс. жителей) по итогам 2018 года составила 13 этажей. Иркутск не отстает. Средняя этажность новостроек в столице Восточной Сибири составляет сегодня 14,4 этажей, и это в 3 раза больше, чем средняя высотность всей застройки советского периода. Среди городов-миллионников самые высокие дома возводятся в Москве (20,5 этажей), Екатеринбурге (17,4 этажей) и Красноярске (17,1 этажей), отмечают аналитики ЦИАН.
Высотность новостроек в крупных городах увеличилась в 2 раза
На данный момент средняя этажность новостроек в крупных городах России (с численностью населения более 300 тыс. человек) составила 12,6 этажей. По сравнению с застройкой советского периода (средняя этажность которой – 5,7 этажей) данный показатель вырос более чем в 2 раза.
В городах миллионниках средняя этажность новостроек составляет 15,1 этажей, что на 20% больше, чем в целом по всем крупным городам. По сравнению с советским периодом этажность домов выросла в 2,2 раза.
Среди городов-миллионников самые высокие дома строятся в Москве, где средняя этажность новостроек составляет 20,5 этажей (по сравнению с домами советского периода рост составил 94%, с домами 1990-2000-ых +46%). В ближайшие годы данный показатель значительно вырастет за счет строительства домов повышенной этажности по программе реновации жилищного фонда. Следом идёт Екатеринбург – 17,4 этажей. На третьем месте Красноярск. Здесь наблюдается наибольший прирост средней этажности по сравнению с советским периодом (в 2 раза).
Изменение средней этажности новостроек в городах-миллионниках, январь 2019 года
|
Город
|
Средняя этажность новостроек
|
Изменение по сравнению с застройкой советского периода, этажей
|
Изменение по сравнению с застройкой 90-2000гг., этажей
|
Москва
|
20,5
|
+10,0 эт
|
+6,4 эт
|
Екатеринбург
|
17,4
|
+10,7 эт
|
+6,0 эт
|
Красноярск
|
17,1
|
+11,4 эт
|
+7,6 эт
|
Уфа
|
16,0
|
+9,1 эт
|
+5,7 эт
|
Новосибирск
|
15,8
|
+9,6 эт
|
+6,1 эт
|
Ростов-на-Дону
|
15,6
|
+8,8 эт
|
+5,7 эт
|
Самара
|
15,2
|
+8,8 эт
|
+5,2 эт
|
Воронеж
|
15,2
|
+8,6 эт
|
+5,0 эт
|
Пермь
|
14,9
|
+8,6 эт
|
+4,2 эт
|
Санкт-Петербург
|
14,6
|
+7,4 эт
|
+4,7 эт
|
Казань
|
14,5
|
+8,0 эт
|
+5,8 эт
|
Нижний Новгород
|
14,2
|
+7,6 эт
|
+5,1 эт
|
Челябинск
|
13,2
|
+6,9 эт
|
+3,6 эт
|
Омск
|
12,1
|
+6,3 эт
|
+3,8 эт
|
Волгоград
|
9,9
|
+3,2 эт
|
+0,4 эт
|
Всего по городам-миллионникам
|
15,1
|
+8,3 эт
|
+5,0 эт
Источник: Аналитический центр ЦИАН
В городах с численностью населения 500-1000 тыс. чел. средняя этажность новостроек составляет 12,8 этажей. По сравнению с советской застройкой данный показатель вырос в 2,2 раза, с домами 1990-2000 гг. – в 1,5 раз.
Лидером по средней этажности новостроек стал Владивосток, где долгое время многоэтажная застройка была запрещена ввиду сейсмоопасности. Здесь средняя этажность новостроек составила 19,4 этажей (по сравнению с домами советского периода – рост в 2,5 раза, с домами 90-2000-ых – в 2 раза).
По сравнению с советской застройкой более чем в 3 раза средняя этажность новостроек выросла в Тюмени и Иркутске.
Изменение средней этажности новостроек в городах с численностью населения 500-1000 тыс. чел., январь 2019 года
|
Город
|
Средняя этажность новостроек
|
Изменение по сравнению с застройкой советского периода, этажей
|
Изменение по сравнению с застройкой 90-2000гг., этажей
|
Владивосток
|
19,4
|
+11,9 эт
|
+9,8 эт
|
Оренбург
|
15,3
|
+9,7 эт
|
+6,7 эт
|
Ижевск
|
15,2
|
+8,7 эт
|
+5,7 эт
|
Тюмень
|
15,0
|
+10,3 эт
|
+5,8 эт
|
Рязань
|
15,0
|
+9,2 эт
|
+6,7 эт
|
Иркутск
|
14,4
|
+9,7 эт
|
+7,6 эт
|
Липецк
|
14,1
|
+8,3 эт
|
+5,1 эт
|
Барнаул
|
13,7
|
+7,8 эт
|
+4,8 эт
|
Томск
|
13,7
|
+8,5 эт
|
+5,5 эт
|
Чебоксары
|
12,9
|
+7,1 эт
|
+4,9 эт
|
Пенза
|
12,9
|
+7,4 эт
|
+4,5 эт
|
Саратов
|
12,7
|
+6,8 эт
|
+3,7 эт
|
Астрахань
|
12,6
|
+6,9 эт
|
+4,9 эт
|
Краснодар
|
12,5
|
+6,9 эт
|
+3,5 эт
|
Киров
|
12,4
|
+8,1 эт
|
+5,5 эт
|
Набережные Челны
|
11,8
|
+4,3 эт
|
+3,5 эт
|
Кемерово
|
11,7
|
+5,8 эт
|
+3,2 эт
|
Махачкала
|
11,5
|
+6,1 эт
|
+3,6 эт
|
Новокузнецк
|
11,4
|
+4,7 эт
|
+2,8 эт
|
Хабаровск
|
11,2
|
+5,3 эт
|
+2,4 эт
|
Тольятти
|
10,6
|
+3,0 эт
|
+0,4 эт
|
Сочи
|
9,5
|
+3,8 эт
|
+0,7 эт
|
Ярославль
|
8,9
|
+2,6 эт
|
+1,1 эт
|
Ульяновск
|
8,1
|
+2,6 эт
|
+0,9 эт
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Где строят небоскрёбы
Среди крупных городов России (за исключением столичных регионов) жильё в домах высотой более 30 этажей предлагается в 7 городах. Наибольшее количество таких домов сконцентрировано в городе-миллионнике Екатеринбурге – 13 корпусов этажностью от 31 до 52 этажей в 9 проектах.
Самый высокий небоскрёб – 52 этажная Башня «Исеть», которая является частью делового квартала «Екатеринбург-Сити». На втором месте по высоте строящийся во Владивостоке ЖК «Аквамарин» – 42 этажа. Стоимость жилья варьируется от 8 до 42 млн. руб. за видовые квартиры. Проект возводится на берегу Амурского залива. Следом идёт ЖК «Чемпион парк» в Екатеринбурге, который состоит из 3-х 37 этажных корпусов. Две башни уже введены в эксплуатацию, третья будет сдана в 4 кв. 2020 года. Стоимость однокомнатной квартиры начинается с 3,5 млн. руб., наиболее дорогой вариант: 4-комнатная квартира за 17,8 млн. руб.
Новостройки высотой более 30 этажей в крупных городах России (за исключением столичных регионов), январь 2019 года
|
Город
|
Жилой комплекс
|
Максимальная этажность
|
Владивосток
|
Аквамарин
|
42
|
Екатеринбург
|
Башня Исеть
|
52
|
Екатеринбург
|
Чемпион Парк
|
37
|
Екатеринбург
|
Ольховский парк
|
34
|
Екатеринбург
|
Татлин
|
35
|
Екатеринбург
|
Ньютон Парк
|
34
|
Екатеринбург
|
Репин парк
|
33
|
Екатеринбург
|
Эверест
|
32
|
Екатеринбург
|
Александровский квартал
|
32
|
Екатеринбург
|
Московский квартал
|
31
|
Казань
|
Лазурные небеса
|
35
|
Самара
|
Космолёт
|
32
|
Саратов
|
Волга Скай
|
36
|
Сочи
|
Кристалл тауэрс
|
34
|
Уфа
|
Символ
|
34
|
Уфа
|
Четыре сезона
|
31
Источник: Аналитический центр ЦИАН