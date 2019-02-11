Как развить свой бизнес

Обычно начинающим предпринимателям хватает собственных средств и сил для старта, но ресурсов для дальнейшего развития оказывается недостаточно. Михаил Хачатурян, доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им Г.В. Плеханова, разбирается, как добиться инвестиции в собственное дело.

На старте

В большинстве случаев бизнес на этапе становления — это 5–7 человек, объединенных общей идей, будь то создание социальной сети, операционной системы или открытие кофейни, онлайн-магазина, салона красоты или еще чего-нибудь.

Как правило, среди этих людей есть явный лидер, обладающий харизмой, убежденный в своих решениях и готовый идти на риск. Он впоследствии становится владельцем или совладельцем организации, если решит управлять совместно с другими. Остальные — близкие ему по духу люди, скорее всего, друзья по университету или школе, коллеги по работе. При этом у них обычно отсутствует четкая модель менеджмента, а распределение обязанностей, как правило, носит условный характер, все занимаются решением проблем сообща.

Стоит также отметить сложность, связанную с ведением бизнеса с друзьями. В процессе возможных конфликтов уволить друга или родственника очень сложно из-за большого количества неформальных связей. Но при организации бизнеса с друзьями есть и преимущества, такие как одинаковые интересы, доверие, понимание возможностей друг друга. Эффективность ведения бизнеса с друзьями зависит от общего стремления к достижению поставленной цели и готовности идти на риск.

Спасут и сохранят

Самая главная управленческая проблема любого молодого бизнеса — это ограниченность ресурсов. Такие инфраструктурные институты, как венчурные фонды и венчурные инвесторы, технопарки и технополисы, а также бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы помогают развивающемуся бизнесу с инфраструктурой и финансированием. Кроме того, эти институты систематизируют деятельность молодых предпринимателей: готовят бизнес-план и разрабатывают программу развития (дорожную карту). При этом, несмотря на все преимущества, процент выживания стартапов, по данным мировой статистики, невысокий: 90% из них умирают еще на предпосевной стадии инвестиций. После посевного раунда смертность снижается до 75%. В России статистика аналогичная, начальную стадию инвестиций переживают всего лишь 8–9% стартапов.

Венчур как стратегия

Венчурные инвестиции включают в себя высокорисковые инвестиции частного капитала в малые и перспективные компании преимущественно технологического профиля. Основное отличие от классических инвестиций заключается в высоких рисках потерь при вложении, но при этом инвестор получает прибыль от высокой отдачи наиболее удачных проектов.

Венчурные инвестиции представлены венчурными фондами и бизнес-ангелами. Основное отличие между ними заключается в том, что первые финансируют стартапы за счет средств от инвесторов, которыми могут выступать как частные лица, так и организации и даже государства, а вторые оперируют своими собственными средствами. В России в 2018 году венчурные фонды проинвестировали 441 проект. Бизнес-ангелы инвестировали 167 проектов.

Молодому бизнесу рынок венчурных инвестиций дает возможность получить быстрые инвестиции в короткий срок, но при этом существует риск потери компании ее основателями, так как все больше фондов и бизнес-ангелов в обмен на помощь получают определенную долю в компании.

Технопарк

Комплекс объектов недвижимости, объединяющий научно-исследовательские институты, промышленные объекты, бизнес-центры, выставочные площадки, учебные заведения и объекты обслуживания, называется технопарком.

Международная ассоциация технологических парков дает свое определение. По мнению Международной ассоциации технологических парков, технопарк — это организация, управляемая специалистами, основная цель которой — повысить благосостояние местного сообщества путем развития инновационной культуры, а также повышения конкурентоспособности инновационных деловых и научных организаций.

Для достижения этих целей технопарк стимулирует и управляет потоком знаний и технологий между университетами, исследовательскими институтами, компаниями и рынками. Упрощает создание и развитие инновационных компаний.

Технопарк, помимо высококачественных площадей, предоставляет другие услуги. Самый яркий пример технопарка — Силиконовая долина в США. В России самый известный технопарк — «Сколково». Плюсы технопарков заключаются в том, что они дают возможность малым технологическим предприятиям взаимодействовать с научными центрами и друг с другом, а также с венчурными инвесторами.

Технополис

Научно-производственный комплекс, созданный для производства новых прогрессивных продуктов или разработки новых передовых технологий, основан на тесных связях и взаимодействии с университетами и научно-техническими центрами.

Развитая инфраструктура обеспечивает необходимые условия для работы и отдыха, функционирования научно-исследовательских и учебных институтов (организаций), входящих в состав научных и промышленных предприятий, а также их компаний, компаний и компаний, производящих новые виды продукции на основе передовых технологиях.

Основой технополиса является его исследовательский комплекс, «группа отражения» компаний и отраслей, которые в нем развиваются. Он готовит радикальные достижения в области технологий на основе фундаментальных научных исследований.

Технополисы созданы таким образом, чтобы они облегчали и укрепляли взаимодействие исследовательского и промышленного секторов, чтобы обеспечить быстрое развитие и коммерциализацию результатов исследований. Эта форма институциональной поддержки больше подходит для тех, кто разрабатывает технологические проекты в реальной отрасли и нуждается в высокотехнологичных разработках в производстве.

Наиболее известный действующий технополис в России — Новосибирский академгородок. Это созданный по единому проекту комплекс научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Бизнес-инкубатор

Организация, занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации.

Более половины всех программ бизнес-инкубаторов работают с клиентами из различных отраслей промышленности. Технологические инкубаторы составляют 39% инкубационных программ.

В России было создано в среднем по 309 рабочих мест в бизнес-инкубаторах за последние пять лет, российские университетские инкубаторы предоставили по 376 рабочих мест. Независимые инкубаторы создали в среднем по 52 рабочих места за аналогичный период.

По результатам исследований, годовой бюджет российского бизнес-инкубатора составляет чуть больше 250 тыс. долларов, в мире — 550 тыс. долларов. Источниками дохода для российских программ служат государственные субсидии, плата за услуги, доходы от мероприятий, аренда помещений и корпоративные спонсоры. Только 31% российских бизнес-инкубаторов поддерживает посевной фонд; в Европе и мире этот показатель превышает 50%. В среднем российские программы обрабатывают ежегодно 181 заявку от стартапов на получение инвестиций, что превышает показатели как европейские (153), так и мировые (145).

Бизнес-акселератор

В случае если стартап или бизнес уже имеет слаженную команду, цели и концепцию развития, а для его развития необходима экспертная поддержка и инвестиции в короткое время, то наиболее подходящий для малого бизнеса формат институциональной поддержки — бизнес-акселератор.

Акселератор в отличие от инкубатора позволяет проекту развиваться в короткий промежуток времени, в среднем от 3 до 5 месяцев. Поэтому в акселераторе отбор проектов происходит особенно тщательно, у кандидатов должна быть уже слаженная команда, бизнес-проект и достижимый план развития. Затем за проектом наблюдает ментор, который помогает решать управленческие вопросы и находит необходимых инвесторов. Стоит отметить, что акселераторы в качестве оплаты за свои услуги берут долю в бизнесе, а не деньги.

Крупнейшие всемирные акселераторы: Y combinator, Techstars, 500startaps, AngelPad, DreamIT Ventures. Их совокупное финансирование составляет 38 млрд долларов.

В России бизнес-акселераторы представлены как отдельными компаниями, которые специализируются на помощи проектам, так и созданными на базе компаний и вузов. В 2018 году их насчитывалось 103, из них 26 — частные проекты, 16 — региональные акселераторы, 6 представлены федеральной отраслевой акселерационной программой, 5 работают по программе Фонда президентских грантов, 9 — по программе Generation5, 19 — по акселерационным программам на базе университетов и 22 — это так называемые корпоративные акселераторы на базе компаний.

Что выбрать молодому бизнесу

Для того, чтобы молодой бизнес избежал организационных ошибок и получил необходимое для развития финансирование, его участникам нужно понять свои планы развития и оценить бизнес-возможности. В большинстве из описанных институтов есть специальные подразделения, которые помогут молодым предпринимателям с решением этих проблем. Но ведение бизнеса без их помощи не всегда заканчивается неудачей. Самое главное — не бояться трудностей и быть готовым идти на риск.