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«Фестиваль русской культуры» во второй раз пройдёт в Приангарье

11 февраля 2019

24 августа 2019 года в Иркутске пройдет «Фестиваль русской культуры». Местом проведения выбрали одну из самых больших городских площадок в центре города – Дворец спорта «Труд», об этом сообщили организаторы фестиваля.

Всего в рамках фестиваля планируется реализовать более 10 интерактивных площадок, показывающих многообразие и широту русской культуры. По словам организаторов, зрители смогут увидеть всю многоликость русской кухни, узнать секреты русской бани, особенности русской печки, принять участие в мастер-классах по изготовлению русских сувениров и т.д. На площадках фестиваля пройдет конкурс среди исполнителей русской песни, танца, национального костюма, соревнования по традиционным русским видам спорта. Специальным подарком для гостей фестиваль будет концерт русской песни в джазовой аранжировке.

В фестивале могут принимать участие творческие коллективы и исполнители муниципальных образований Иркутской области, делегации регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья. В организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля входит координатор ответственный за организацию мест проживания и питания участников и гостей. 

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В 2018 году состоялся первый «Фестиваль русской культуры». Мероприятие, проводимое в музее «Тальцы», собрало более 500 участников и несколько тысяч зрителей из 22 муниципальных образований Иркутской области. Организатором мероприятия выступает Межрегиональная Ассоциация Событийного Туризма Сибири (МАСТС).

Подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте http://frk38.ru/.


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