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Росреестр: С 1 марта может измениться порядок кадастрового учета недвижимости на садовых участках

15 февраля 2019

До 1 марта 2019 года при постановке на кадастровый учет и регистрации права на садовые и жилые дома, возведенные на садовых земельных участках, действует упрощенный порядок. Для проведения процедуры жителям Иркутской области потребуется представить минимальный пакет документов: заявление, технический план объекта, правоустанавливающий документ на земельный участок. После 1 марта при строительстве недвижимости на садовых участках может начать действовать уведомительный порядок. 

<p>Фото: nedexpert.ru</p>

Фото: nedexpert.ru

По информации Управления Росреестра по Иркутской области, уведомительный порядок начал действовать в отношении жилых домов, возводимых на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, с прошлого года. Владельцам таких участков перед началом строительства или реконструкции дома необходимо направить уведомление в орган местного самоуправления.

Форма уведомления утверждена приказом Министерства строительства РФ от 19.11.2018 №591/ПР. Местную администрацию также необходимо будет уведомить о завершении строительства. При возведении домов на садовых земельных участках направлять уведомления в местную администрацию до 1 марта 2019 года не требуется.    

«Если данный упрощенный порядок не будет продлен, то процедура строительства недвижимости на садовых участках претерпит изменения. В значительной степени они коснутся садовых домов, непредназначенных для постоянного проживания. Ранее при строительстве таких объектов никакой разрешительной документации получать не требовалось, а поставить на кадастровый учет такую недвижимость можно было по декларации. Нововведения же ужесточают порядок строительства на садовых участках. Таким образом, летние садовые домики должны будут отвечать требованиям, как и обычные жилые дома», – поясняет и.о. начальника отдела регистрации недвижимости № 4 Екатерина Щука. 

Подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав можно в любом офисе МФЦ «Мои документы» или в электронном виде на сайте Росреестра.


/ СИА /
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