Доля просрочки свыше 30 дней по потребительским кредитам в Иркутской области составляет 28%

В 4 квартале 2018 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 20,5%. При этом за три последних квартала прошлого года данный показатель сократился на 1,4 п.п., в 1 кв. 2018 года он составлял 21,9%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В 4 квартале 2018 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с 1 кварталом 2018 года были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (13,1%), Москве (14,7%), Московской области (16,0%), Республике Татарстан (16,9%), Ленинградской области (18,4%) и Санкт-Петербурге (19,4%). В свою очередь наибольшие доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Иркутская (28,0%) и Омская (26,4%) области, Красноярский край (25,5%), а также Кемеровская область (25,2%) и Алтайский край (24,9%).
«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 гг. и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако, несмотря на снижения уровня просрочки в 2018 году, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками».
Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам в РФ в 2018г. (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), в процентных пунктах (п.п.).
|
|
По регионам
|
1 квартал 2018
%
|
4 квартал 2018
%
|
Изменение, в п.п.
|
1
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
14,1
|
13,1
|
-1,0
|
2
|
г. Москва
|
16,6
|
14,7
|
-1,9
|
3
|
Московская область
|
17,0
|
16,0
|
-1,0
|
4
|
Республика Татарстан
|
17,3
|
16,9
|
-0,4
|
5
|
Ленинградская область
|
20,6
|
18,4
|
-2,2
|
6
|
г. Санкт-Петербург
|
21,6
|
19,4
|
-2,2
|
7
|
Тульская область
|
19,6
|
19,6
|
-0,1
|
8
|
Республика Башкортостан
|
21,6
|
20,0
|
-1,5
|
9
|
Пермский край
|
22,8
|
20,3
|
-2,5
|
10
|
Новосибирская область
|
21,8
|
20,5
|
-1,4
|
11
|
Нижегородская область
|
21,5
|
20,5
|
-0,9
|
12
|
Свердловская область
|
21,6
|
21,1
|
-0,6
|
13
|
Краснодарский край
|
23,0
|
21,2
|
-1,8
|
14
|
Челябинская область
|
22,7
|
21,5
|
-1,2
|
15
|
Воронежская область
|
24,0
|
21,9
|
-2,1
|
16
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
23,4
|
22,2
|
-1,1
|
17
|
Саратовская область
|
24,0
|
22,5
|
-1,5
|
18
|
Самарская область
|
21,3
|
22,9
|
1,6
|
19
|
Ростовская область
|
24,0
|
22,9
|
-1,1
|
20
|
Республика Саха (Якутия)
|
20,9
|
23,4
|
2,5
|
21
|
Оренбургская область
|
24,7
|
23,8
|
-0,9
|
22
|
Приморский край
|
24,0
|
23,9
|
-0,1
|
23
|
Хабаровский край
|
24,3
|
24,0
|
-0,3
|
24
|
Волгоградская область
|
25,5
|
24,5
|
-1,0
|
25
|
Ставропольский край
|
26,7
|
24,8
|
-1,9
|
26
|
Алтайский край
|
25,7
|
24,9
|
-0,8
|
27
|
Кемеровская область
|
26,9
|
25,2
|
-1,6
|
28
|
Красноярский край
|
27,1
|
25,5
|
-1,6
|
29
|
Омская область
|
28,2
|
26,4
|
-1,8
|
30
|
Иркутская область
|
28,3
|
28,0
|
-0,3