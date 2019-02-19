Доля просрочки свыше 30 дней по потребительским кредитам в Иркутской области составляет 28%

В 4 квартале 2018 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 20,5%. При этом за три последних квартала прошлого года данный показатель сократился на 1,4 п.п., в 1 кв. 2018 года он составлял 21,9%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В 4 квартале 2018 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с 1 кварталом 2018 года были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (13,1%), Москве (14,7%), Московской области (16,0%), Республике Татарстан (16,9%), Ленинградской области (18,4%) и Санкт-Петербурге (19,4%). В свою очередь наибольшие доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Иркутская (28,0%) и Омская (26,4%) области, Красноярский край (25,5%), а также Кемеровская область (25,2%) и Алтайский край (24,9%).

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 гг. и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако, несмотря на снижения уровня просрочки в 2018 году, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками».

Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам в РФ в 2018г. (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), в процентных пунктах (п.п.).