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Доля просрочки свыше 30 дней по потребительским кредитам в Иркутской области составляет 28%

19 февраля 2019

В 4 квартале 2018 года доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 20,5%. При этом за три последних квартала прошлого года данный показатель сократился на 1,4 п.п., в 1 кв. 2018 года  он составлял 21,9%, сообщает  Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В 4 квартале 2018 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с 1 кварталом 2018 года были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (13,1%), Москве (14,7%), Московской области (16,0%), Республике Татарстан (16,9%), Ленинградской области (18,4%) и Санкт-Петербурге (19,4%). В свою очередь наибольшие доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Иркутская (28,0%) и Омская (26,4%) области, Красноярский край (25,5%), а также Кемеровская область (25,2%) и Алтайский край (24,9%).

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 гг. и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако, несмотря на снижения уровня просрочки в 2018 году,  объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем  своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками».

Динамика доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам в РФ в 2018г. (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), в процентных пунктах (п.п.).

 

По регионам

1 квартал 2018

%

4 квартал 2018

%

Изменение, в п.п.

1

Ханты-Мансийский АО - Югра

14,1

13,1

-1,0

2

г. Москва

16,6

14,7

-1,9

3

Московская область

17,0

16,0

-1,0

4

Республика Татарстан

17,3

16,9

-0,4

5

Ленинградская область

20,6

18,4

-2,2

6

г. Санкт-Петербург

21,6

19,4

-2,2

7

Тульская область

19,6

19,6

-0,1

8

Республика Башкортостан

21,6

20,0

-1,5

9

Пермский край

22,8

20,3

-2,5

10

Новосибирская область

21,8

20,5

-1,4

11

Нижегородская область

21,5

20,5

-0,9

12

Свердловская область

21,6

21,1

-0,6

13

Краснодарский край

23,0

21,2

-1,8

14

Челябинская область

22,7

21,5

-1,2

15

Воронежская область

24,0

21,9

-2,1

16

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

23,4

22,2

-1,1

17

Саратовская область

24,0

22,5

-1,5

18

Самарская область

21,3

22,9

1,6

19

Ростовская область

24,0

22,9

-1,1

20

Республика Саха (Якутия)

20,9

23,4

2,5

21

Оренбургская область

24,7

23,8

-0,9

22

Приморский край

24,0

23,9

-0,1

23

Хабаровский край

24,3

24,0

-0,3

24

Волгоградская область

25,5

24,5

-1,0

25

Ставропольский край

26,7

24,8

-1,9

26

Алтайский край

25,7

24,9

-0,8

27

Кемеровская область

26,9

25,2

-1,6

28

Красноярский край

27,1

25,5

-1,6

29

Омская область

28,2

26,4

-1,8

30

Иркутская область

28,3

28,0

-0,3

/ СИА /
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