Составлен ТОП-5 самых дорогих пентхаусов в «Москва-Сити»

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Knight Frank, объем предложения на рынке апартаментов в ММДЦ «Москва-Сити» на конец 2018 года составил 722 лота или 86,5 тыс. кв. м, что составляет почти четверть от общего объема предложения на рынке элитной недвижимости Москвы. Средневзвешенная цена кв. м предложения в небоскребах была зафиксирована на уровне 568 тыс. руб. (без учета пентхаусов). Всего на локальном рынке «Москва-Сити» экспонируется 9 пентхаусов, при этом в квадратных метрах их доля составляет 6% от совокупного объема предложения площадей в кластере, а суммарная стоимость оценивается в 5,5 млрд рублей. Самый дорогой пентхаус в высотках Москвы обойдется покупателю в 2,6 млрд рублей.

Самой дорогой лот в «Москва-Сити» – это трехуровневые апартаменты в комплексе «Башня Федерация» стоимостью 2,6 млрд руб. Данное предложение является уникальным для рынка Москвы, и его итоговая цена реализации может отличаться от заявленной. «Башня Федерация. Восток» в настоящее время является самым высоким небоскребом Европы – ее высота достигает 374 м. Самый дорогой пентхаус площадью 2,2 тыс. кв. м располагается на 95-97 этажах и представляет собой 3-уровневое пространство под гигантским стеклянным куполом. В числе уникальных характеристик лота: виды на Москву с обзором на 360 градусов, стеклянный купол площадью почти 2 тыс. кв. м, потолки высотой до 14 м. Пентхаус имеет свободную планировку с готовой дизайн-концепцией и может быть разделен на два апартамента.

Остальные лоты рейтинга самых дорогих пентхаусов «Москва-Сити» представлены в башнях «Империя», «Город Столиц» и «Меркурий». Все пентхаусы имеют великолепные панорамные виды и продуманный набор инфраструктурных преимуществ. В тоже время каждый лот обладает уникальными характеристиками: в пентхаусах «Города Столиц» есть собственные открытые террасы площадью 590 и 750 кв. м, в башне «Меркурий» пентхаус с эксклюзивным дизайнерским ремонтом имеет два уровня и три отдельных входа. В бюджете от 328 до 788 млн руб. можно подобрать как полностью готовые к проживанию, меблированные апартаменты, так и вариант «без отделки». Площадь предложений варьируется от 250 до 940 кв. м Средневзвешенная стоимость квадратного метра среди самых дорогих лотов составляет 1,1 млн руб.

ТОП-5 самый дорогих пентхаусов в ММДЦ «Москва-Сити»

№ Башня ММДЦ «Москва-Сити» Адрес Этаж Площадь лота, кв. м Отделка Бюджет, млн руб. 1 Башня Федерация. Восток Пресненская наб., 12 95-97 2180 без отделки 2 600 2 Империя Пресненская наб., 6 58-59 940 без отделки 788 3 Город Столиц. Москва Пресненская наб., 8 75 570 с отделкой 655 4 Меркурий 1-й Красногвардейский пр-д, 15 62-63 520 с отделкой, меблированные 552 5 Город Столиц. Санкт-Петербург Пресненская наб., 8 62 250 с отделкой, меблированные 328

Cогласно исследованию международной консалтинговой компании Knight Frank, наибольший объем предложения апартаментов в ММДЦ «Москва-Сити» представлен в башне «Око», доля которого составила 46% или 37 тыс. кв. м. На втором месте проект Neva Towers, где экспонируется почти 28 тыс. кв. м недвижимости или 34% от общего объема предложения.

Минимальная средняя цена кв. м в размере 458 тыс. руб. представлена в проекте «IQ-Квартал». Максимальный показатель средневзвешенной цены зафиксирован в башне «Око» – 631 тыс. руб./кв. м.

По словам Андрея Соловьева, директора департамента городской недвижимости Knight Frank, поскольку башня «Федерация» – самая высокая башня в Европе, не только в Москве и кластере ММДЦ «Москва-Сити», пентхаус, который расположен в ней, уникален и не имеет аналогов на рынке на настоящий момент. Планируется что он будет держать звание флагмана до того момента, пока не появиться более высокое здание с аналогичным предложением.

Для сравнения, самый дорогой объект в небоскребах Нью-Йорка – пентхаус в The Tulip building, в районе Нолита. Эксклюзивное архитектурное решение на площади почти 2,5 тыс. кв. м включает 4 спальных комнаты и 7 ванных, что обойдется покупателю в $59,5 млн или 3,971 млрд рублей по текущему курсу.

За $45 млн или 3 млрд рублей по текущему курсу можно стать обладателем апартаментов в районе Верхнего Ист-Сайда. Объект с 5 спальнями и 6 ваннами площадью порядка 2,7 тыс. тыс. кв. м расположен вблизи Парк-авеню в одном из самых элитных кондоминиумов Манхэттена – One Beacon Court.

Практически весь этаж в 845 United Nations Plaza занимают роскошные апартаменты площадью более 2,3 тыс. кв. м. Объект на 5 спален и 5 ванных комнат к ним можно приобрести за 32 млн долларов или 2,135 млрд рублей по текущему курсу. Покупателю предлагается множество удобств как от винной комнаты и приватного крытого бассейна, так и включая, конечно, открытые виды на Центральный парк и Ист-ривер.

Объект с 4 спальнями и ванными комнатами и 8 гостиными оценивается в $21,5 млн или же в 1,435 млрд руб. За настоящую стоимость покупатель приобретает роскошные апартаменты площадью порядка 1,3 тыс. кв. м с видом на реку Гудзон и Центральный парк с высоты 42 этажа Trump International.

Апартаменты стоимостью в $16,95 млн или же в 1,131 млрд руб. располагаются в 432 Park Avenue, являющимся самым высоким жилым зданием в Западном полушарии. Объект с 3 спальными комнатами, 3 ванными, бассейном, СПА и видами на Центральный парк и весь Манхеттен предлагает покупателю также полное обеспечение объекта как клининговыми услугами, так и круглосуточной охраной.