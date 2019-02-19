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Законодательное регулирование повысит доверие инвесторов к криптоактивам

19 февраля 2019

В России ожидается рассмотрение во II чтении законопроектов о цифровых финансовых активах (ЦФА), поправки в Гражданский кодекс РФ в части терминов, используемых в цифровой экономике, а также законопроект об инвестиционных платформах этой весной. Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс», комментирует, к чему приведут законодательные инициативы:

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– Корпоративный бизнес проводит цифровую трансформацию, внедряя блокчейн-технологию и токенизированные активы, с целью упрощения и улучшения ведения бизнеса, снижения операционных издержек и ускорения процесса обслуживания клиентов. Выгода от использования смарт-контрактов мотивирует бизнес на развитие автоматизации. В феврале 2019г. по данным ЕГРЮЛ зарегистрировано 121 юридическое лицо, связывающее свою деятельность с технологией блокчейн, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Полагаю, рост компаний, предлагающих цифровые решения, продолжится, так как рынок блокчейн-технологий находится на начальном этапе развития в России. Стоит отметить, почти 50% всех мировых ICO запускаются в России, регулирование со стороны государства, кажется, еще больше необходимым.

На мой взгляд, регулирование на законодательном уровне сможет повысить доверие инвесторов к криптоактивам и в то же время снизит спекулятивную активность на крипто-рынке. Полагаю, регулирование государством может привести к росту интереса со стороны институциональных инвесторов, и, как следствие, заметно расширит возможности компаний по привлечению финансирования.


/ СИА /
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