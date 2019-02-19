«Солид Банк» сделал специальное предложение для тех, кто строится или планирует ремонт

Зима подходит к концу, и вновь становятся актуальны вопросы обустройства комфорта своего жилья. Сделать ремонт, поменять окна или двери в квартире, многие из нас планируют эти работы на весну, чтобы успеть до сезона отпусков. К тому же, подрядные организации, производящие данные работы, часто предлагают скидки на свои услуги именно весной. Для того, чтобы забота об уюте и красоте вашего дома не легла на семейный бюджет тяжелым бременем, Солид Банк разработал особый целевой кредит в привлекательными условиями – «Партнерский».

Ставка по «Партнерскому» стартует от 9,99% годовых; максимальная сумма кредита 7 000 000 руб. (суммы свыше рассматриваются индивидуально); средства можно получить на срок от 13 мес. до 7 лет.

Кроме ремонта городской квартиры, кредит «Партнерский» можно оформить на приобретение, строительство или ремонт загородного дома, что тоже становится все более актуально с приходом весны.

И, безусловно, одна из наиболее востребованных целей оформления данного кредита – подведение коммуникаций и благоустройство земельного участка. Возведение забора и ворот, установка септика, бурение скважины, проектирование и монтаж трубопровода – и это только первоочередные работы, из обширного списка необходимых действий. И стоит это все весьма не дешево. Кредит «Партнерский» от Солид Банка – как нельзя лучше подходит для решения этих задач!

И знаете, что самое замечательное в условиях Кредита «Партнерский»? То, что, во-первых, не нужен первоначальный взнос, а во-вторых, при сумме до 1 500 000 руб. банк не требует залога!

Подробные условия оформления кредита «Партнерский» сайте банка.

Проконсультироваться и оформить кредит можно в любом офисе АО «Солид Банк».

