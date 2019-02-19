Производители пластика перенесут производство в Азию

Борьба с пластиковыми отходами не окажет давления на спрос на нефть в ближайшие десятилетия.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В настоящее время около 270 т пластикового мусора плавает в мировом океане. В связи с этим компании отказываются от полиэтиленовых упаковок и пакетов в пользу бумажных эко-пакетов или биопластика.



На мой взгляд, несмотря на тенденцию к сокращению использования товаров из пластика, в ближайшие несколько десятков лет отказ от пластика будет незначительным, и не отразится на рынке нефти. Наоборот, ожидаю увеличение доли использования нефти в производстве пластика с 6% до 20% к 2050 году, в первую очередь, из-за географических изменений в производстве.



Полагаю, что производители пластика перенесут производство в Азиатский регион, в связи с ужесточением экологических норм в развитых странах. Российский рынок также остаётся привлекательным для крупных мировых игроков, так как рынок не насыщен. Наибольший потенциал использования пластика наблюдается в строительной отрасли РФ, где можно расширить использование пластмассовых конструкций при возведении сооружений. Более того, открытым остается рынок одноразовой пластиковой посуды, который растёт на 25% в год.