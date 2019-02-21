В Иркутске началось строительство нового детского сада в микрорайоне Первомайский

Строительство нового детского сада на 350 мест началось на улице Сосновая в конце 2018 года. Сегодня ход выполнения работ проверил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

На объекте уже выполнено армирование и бетонирование фундаментов двух блоков, ведутся работы по возведению цокольного этажа. Планируется, что строительство детсада завершат к концу года. В двухэтажном здании разместят группы для детей от полутора лет, музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинеты психолога и логопеда, медицинский, хозяйственные и административные помещения. Детсад будет доступным для маломобильных групп населения.

– Качество работ мы контролируем на всех этапах. Убежден, социальные объекты должны строиться на совесть! – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Особое внимание мы уделяем требованиям по безопасной эксплуатации зданий, созданию условий для маломобильных групп населения, организации ясельных групп . Это обязательные условия при возведении детских садов.

Глава города побывал также на улице Зимняя в предместье Рабочее. Здесь идет строительство детсада на 350 мест. Кроме этого, в городе продолжается возведение еще двух общеобразовательных учреждений.

В микрорайоне Солнечный строят дополнительное трехэтажное здание гимназии №25. Оно рассчитано на 20 учебных кабинетов, которые вместят более 500 детей. Здесь также запланировано размещение спортивного и актового залов, медицинского кабинета, игровых комнат, кабинетов для занятий творчеством, библиотеки и столовой.

Здание школы на 616 мест в микрорайоне Лесной будет состоять из шести конструктивных блоков, которые соединены между собой системой коридоров и внутренних лестниц. Кроме стандартных помещений, проектом предусмотрен плавательный бассейн. Для перемещения маломобильных групп населения будет устроен пассажирский лифт с лифтовым холлом.

На объектах продолжается строительство каркасов зданий, выполняется кладка стен и перегородок, монтаж кровли, инженерных коммуникаций. Завершить работы планируют летом текущего года, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.