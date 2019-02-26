Поврежденная проводка и печь кустарного производства – возможные причины пожара в иркутской «Хрустальной Сказке»

Уже сейчас ясно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, что собственник кафе грубо нарушал правила пожарной безопасности. На это ему было указано в ходе межведомственного рейда, который прошел в начале текущего года.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Иркутской области

Напомним, вечером 24 февраля огнеборцы Иркутска ликвидировали пожар на территории ледового городка в микрорайоне Солнечном. Возгорание ликвидировали за 20 минут. Посетители ледового городка не пострадали, все они эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных. В помещении для персонала была установлена печь кустарного производства, которая выполнена без противопожарных разделок и не соответствует требованиям безопасности. Объект не был оборудован автоматической пожарной сигнализацией, отсутствовала система оповещения и управления людьми при пожаре, эвакуационные выходы не соответствовали требованиям, предъявляемым объектам с массовым пребыванием людей, электропроводка эксплуатировалась с видимыми нарушениями изоляции.

«Несмотря на выявленные в ходе проверки нарушения, собственник продолжил свою коммерческую деятельность, не предприняв даже попыток устранить их и обезопасить посетителей и персонал заведения», – отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

При осмотре места пожара экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС России обнаружены участки электропроводки со следами аварийного режима работы в одном из горевших помещений. В данном месте наблюдаются наибольшие термические повреждения, выраженные в виде уничтожения полов и несущих конструкций строения. Точная причина пожара будет установлена после проведения дополнительных экспертиз и опроса персонала.