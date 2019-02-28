Сбербанк и ВТБ крепко держат долю. В Иркутской области на них приходится более 84% ипотечных сделок

2018 год вошел в историю рынка ипотеки как год рекордов: в течение года ставки падали, а объёмы выдачи ипотеки росли. Многие частные банки активно боролись за покупателей жилья, сделав рефинансирование своим главным ударным продуктом, но пока лидеры рынка ипотеки – Сбербанк и ВТБ – крепко держат свою долю рынка. В Иркутской области на эти два банка приходится более 84% выдачи ипотечных кредитов.

Объемы выдачи ипотеки жителям Иркутской области в 2018 году выросли на 42% по сравнению с 2017-м годом и составили рекордные 44,3 млрд рублей, что является максимумом за последние пять лет, сообщает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России. В количественном выражении в Приангарье было выдано более 25 тыс. ипотечных кредитов, что превышает докризисный уровень, когда фиксировался наибольший спрос на этот инструмент. Драйвером роста были беспрецедентно низкие ставки. Средневзвешенная процентная ставка в 2018 году опустилась ниже психологического уровня 10% и составила 9,55% годовых.

Данные, предоставленные Байкальским банком Сбербанка, подтверждают тенденцию. В Иркутской области объемы выдачи банка выросли на 32%. Сбербанк доминирует на рынке ипотеки, на него приходится 65% ипотечных сделок в Иркутской области – 16 676 сделок из 25 477 совершено именно в Сбербанке. При этом более половины объема кредитов выдано в столице Приангарья: 16,1 млрд рублей из 28,0 млрд рублей.

ВТБ также активно наращивал выдачу ипотеки в 2018 году. В Иркутской области банк увеличил объемы выдачи на рекордные 80% – с 5,02 млрд рублей до 9,09 млрд рублей. Количество ипотечных сделок увеличилось с 3 048 до 4 893, в столице Приангарья – с 2 160 до 3 516.

Расти быстрее рынка помогло рефинансирование. По итогам 2018 года ВТБ был признан абсолютным лидером российского рынка рефинансирования ипотечных кредитов, об этом свидетельствуют данные аналитического центра компании «Русипотека». В Иркутской области на рефинансирование в общем объеме выдачи у ВТБ пришлось более трети выданных кредитов – 1 351 кредит из 4 893.

Эксперты признают, что пик спроса на рефинансирование пришелся на 2018 год и с ростом процентных ставок пошел на спад. Основной спрос был удовлетворен, и это нормальный процесс, поскольку те, кто хотели воспользоваться низкими ставками, уже это сделали, отмечают в Сбербанке. Доля рефинансирования в Сбербанке традиционно невысока: в течение года она менялась от 4,6% до 1,1%.

В целом, несмотря на активную позицию частных банков на рынке ипотеки в 2018 году, что осталось неизменным, так это доля Сбербанка и ВТБ. Им удалось ее удержать – более 84% сделок на рынке ипотеки Иркутской области приходится на эти два банка. И эта доля не изменилась по сравнению с 2017 годом.