Строительство иркутского бенди-центра и других спортивных объектов обсудили в Москве

В Москве 2 марта состоялась встреча заместителя губернатора Иркутской области Руслана Болотова и заместителя министра спорта России Павла Новикова. На ней обсуждались вопросы финансирования из федерального бюджета крупных спортивных объектов, которые будут строиться в Иркутской области.

На 2019 год Приангарью выделено более 414,6 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы. По информации пресс-службы правительства региона, деньги будут направлены на строительство 11 объектов.

Средства федерального бюджета предусмотрены на строительство стадиона областного училища олимпийского резерва в Ангарске, спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское Казачинско-Ленского района, универсального спортивного зала в селе Апхульта Аларского района, физкультурно-оздоровительных комплексов в Зиме, в поселках Чунский Чунского района, Большой Луг Шелеховского района, Усть-Уда Усть-Удинского района, в селах Хор-Тагна Заларинского района и Урик Иркутского района. За счет федеральных средств будет финансироваться возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Усть-Куте и плавательного бассейна в поселке Залари Заларинского района.

Общий объем финансирования на строительство 11 спортивных объектов в 2019 году составляет 555 млн 835,7 тыс. рублей, из них 110 млн 214,2 тыс. рублей – из областной казны, 31 млн – из местных бюджетов.

Еще один крупный объект, финансирование строительства которого обсуждалось на встрече, – Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. Возведение данного объекта, который станет центральной ареной чемпионата мира по хоккею среди мужских команд 2020 года, ведется в Свердловском районе областного центра. Руслан Болотов представил замминистру спорта РФ документы о прохождении экспертизы проектно-сметной документации по данному объекту, что позволяет начать его финансирование из федерального бюджета.