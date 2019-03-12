Информация о достопримечательностях городов-побратимов Иркутска теперь доступна в Википедии

12 марта фонд «Викимедиа РУ» подвёл итоги конкурса «Узнай мир. Начни с побратимов», проходившего с ноября прошлого года. Как и предыдущие состязания, проводившиеся в рамках серии «Узнай Россию», соревнование было поддержано межрегиональной «Ассоциацией почётных граждан» — предоставившей призовой фонд более 300 тысяч рублей.

В конце 2018 года проект «Узнай Россию» получил первое место на федеральном конкурсе «Доброволец России» в номинации просветительских проектов «Говорит волонтер». 5 декабря президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей, проходившей в московском дворце «Парк легенд».

Конкурс «Узнай мир. Начни с побратимов» был посвящен достопримечательностям российских и зарубежных городов-побратимов, т. е. населённых пунктов, между которыми установлены постоянные культурный связи, включающие в себя обмен делегациями, художественными или спортивными коллективами. На конкурс принимались статьи в Википедии о таких достопримечательностях как музеи, скульптурные и архитектурные памятники, городские парки, фестивали и ярмарки – в общем, обо всём, что интересно туристам из породнённых городов. Двойные баллы жюри присваивало за информацию о достопримечательностях малых городов.

В итоге, в основной номинации была представлена почти тысяча статей, написанных более чем сорока участниками. Победителем стал химик-аналитик Роман Балабин, работавший на химическом факультете Базельского университета (Швейцария) в 2008 году. Помимо русского, в многомесячном марафоне приняли участие статьи на грузинском, армянском, арабском, украинском, нидерландском, испанском, китайском, болгарском и немецком языках. Конкурс «Узнай мир» затронул достопримечательности, расположенные в сорока одной стране мира; побратимы

городов из почти шести десятков регионов России приняли в нём участие. Побратимские отношения и культурные связи Иркутска с городами Пфорцхайм (Германия) и Порденоне (Италия) позволили участникам конкурса добавить шесть статей о достопримечательностях этих зарубежных населённых пунктов. В частности, на русском языке стала свободно доступна информация о культурном центре «Дом Рейхлин», в котором сегодня располагается Музей ювелирных изделий Пфорцхайма; о городском музее Пфорцхайма, с 1974 года располагающемся в помещении бывшей церкви Св. Мартина; и о футбольном клубе «Порденоне», основанном в 1920 году.

В связи с явным успехом прошедшего мероприятия и в надежде привлечь новых участников, 2 марта стартовал второй тур конкурса «Узнай мир», который располагает аналогичным призовым фондом и продлится до 31 мая.

Справка:

«Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодежи» – межрегиональная общественная организация, созданная в 2010 году в городе Гуково (Ростовская область); ассоциация, президентом которой является член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров, ставит себе целью поведение конкурсов, связанных с краеведением, спортом, творчеством, наукой и эрудицией.

«#Узнай Россию» – серия конкурсов, проводимых «Ассоциацией почётных граждан» совместно с фондом «Викимедиа РУ»; к настоящему моменту было проведено семь мероприятий: «Галерея славы юга России» (2013 год, призовой фонд в 245 тысяч рублей), «Галерея славы русскоязычных жителей Земли» (2014, 187 тысяч), «#Узнай Россию. Начни с Дона» (два тура, 2016–2017, 310 и 280 тысяч), «#Узнай Россию. Познакомься с наставниками» (2017, 135 тысяч), «#Узнай Россию. Выпускники и наставники» (2018, 355 тысяч), «#Узнай Россию. Города и регионы ЧМ по футболу 2018» (2018, 300 тысяч) и «#Узнай Россию. Выпускники и наставники: Сибирский и Уральский федеральные округа» (2018, 58 тысяч); в конкурсах приняли участие суммарно 276 человек, создавшие или существенно дополнившие более 18 700 вики-статей.