Иркутская таможня арестовала 186 шуб производства Италии, Греции и Китая

У индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией шуб из натурального меха в одном из торговых центров Иркутска, была проведена проверка. О результатах выезда сообщила пресс-служба Сибирского Таможенного Управления.

Установлено, что в бутике осуществлялась реализация 188 единиц предметов верхней одежды (шуб) производства Италии, Греции и Китая из натурального меха норки, бобра, песца, соболя различных цветов, размеров и моделей.

Согласно законодательству при проверке продавец также обязан предъявить документы, подтверждающие таможенное декларирование меховых изделий иностранного производства либо документы, подтверждающие их приобретение. Однако владелец товара смог предъявить таможенникам данные документы только на две шубы.

В связи с отсутствием коммерческих документов, а также документов, подтверждающих факт таможенного декларирования и выпуска товаров иностранного производства, Иркутской таможней наложен арест на 186 шуб, проводится таможенная проверка.

Справка:

Согласно законодательству каждая единица изделия из натурального меха, находящаяся в торговом обороте на территории РФ, должна иметь обязательную маркировку специальным идентификационным знаком (КИЗ), содержащим встроенную радиочастотную метку, по которой можно проследить происхождение товара и иную необходимую информацию.