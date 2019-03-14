Более 40 представителей Иркутской области помогали организаторам Универсиады в Красноярске

Волонтеры Иркутской области приняли участие в организации XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Организаторам первой для России Зимней универсиады помогали более 40 представителей региона. В проведении всемирных студенческих игр принимали участие 5000 волонтеров со всего мира, из них 1900 человек приехали в Красноярск из регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство по молодежной политике. Фото: krsk2019.ru

Иркутская делегация волонтеров работала посменно на всех спортивных объектах, а также в деревне и парке Универсиады.

– На Универсиаде моя функция – «протокол». Она включала в себя встречу VIP-гостей и помощь в организации и проведении официальных мероприятий, – рассказал волонтер Иркутского регионального волонтерского центра Николай Кокорин. – Благодаря работе, мне удалось побывать на официальном открытии Универсиады на стадионе «Платинум Арена Красноярск». Выступление и уровень подготовки артистов были на высоте.

Иркутскую область представляли также волонтеры региональных отделений всероссийских движений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы» и других объединений региона. В ходе Универсиады волонтеры встретили 220 000 гостей и зрителей, 3000 спортивных делегатов из более 50 стран.

Справочно:

Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). История XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске началась в 2012 году. 9 января Президент России подписал поручение Председателю Правительства РФ о начале реализации конкретных мероприятий по подготовке Красноярска к участию в заявочной кампании. 9 ноября 2013 года в Брюсселе Исполком FISU принял решение о проведении Зимней универсиады-2019 в Красноярске. XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске проходила со 2 по 12 марта.