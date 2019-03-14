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«Миллионеры устали от ремонта»: в 2018 году каждая четвертая элитная квартира куплена с готовой отделкой

14 марта 2019

По данным исследования международной консалтинговой компании Knight Frank, по итогам 2018 года почти треть всего предложения на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости (670 лотов или 31%) была представлена квартирами и апартаментами с отделкой, что на 3 п. п. больше итоговых значений 2017 года и на 18% больше показателя 2016 года.

Застройщики в 2018 году вывели на рынок проекты, в которых половина предложения представлена с отделкой (два года назад их доля доходила только до трети). Рост предложения с готовым ремонтом в дорогих сегментах напрямую связан с изменением предпочтений потребителей. Если в 2016 году 14% всех проданных лотов были с отделкой, то в 2017 году данный показатель составил 19%, а в прошлом году почти каждая четвертая сделка была заключена с такими лотами (из более чем 1 000 проданных лотов почти 270 было с отделкой).

Как отмечает Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank, в последние годы наблюдается устойчивый рост доли предложения с отделкой на первичном рынке высокобюджетного жилья. С одной стороны, это связано с тем, что спрос на готовые квартиры и апартаменты стабильно увеличивается: покупатели стремятся минимизировать затраты, сэкономить время, а также получить комфортные условия с первого дня проживания – причем не столько за счет отсутствия ремонта у себя, сколько за счет его отсутствия у соседей. С другой стороны, девелоперы «научились делать отделку» оптимальным образом, т.е. предлагать ее как полноценный продукт, с вариативностью по стилям и материалам, но без «излишней свободы выбора» для покупателя – поменять дерево на камень, красное на зеленое уже не получится. В итоге в выигрыше оказывается и девелопер, и покупатель. Еще одним положительным следствием роста популярности отделки стали продуманные функциональные планировки.

Около 60% покупателей предпочитают отделку в классическом стиле в светлых оттенках: белый, молочный, бежевый. В таких интерьерах используется натуральный камень, мрамор, дерево. Ванные комнаты и кухни, как правило, полностью укомплектованы, используется премиальная техника известных брендов.


/ СИА /
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