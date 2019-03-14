«Миллионеры устали от ремонта»: в 2018 году каждая четвертая элитная квартира куплена с готовой отделкой

По данным исследования международной консалтинговой компании Knight Frank, по итогам 2018 года почти треть всего предложения на первичном рынке высокобюджетной жилой недвижимости (670 лотов или 31%) была представлена квартирами и апартаментами с отделкой, что на 3 п. п. больше итоговых значений 2017 года и на 18% больше показателя 2016 года.

Застройщики в 2018 году вывели на рынок проекты, в которых половина предложения представлена с отделкой (два года назад их доля доходила только до трети). Рост предложения с готовым ремонтом в дорогих сегментах напрямую связан с изменением предпочтений потребителей. Если в 2016 году 14% всех проданных лотов были с отделкой, то в 2017 году данный показатель составил 19%, а в прошлом году почти каждая четвертая сделка была заключена с такими лотами (из более чем 1 000 проданных лотов почти 270 было с отделкой).

Как отмечает Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank, в последние годы наблюдается устойчивый рост доли предложения с отделкой на первичном рынке высокобюджетного жилья. С одной стороны, это связано с тем, что спрос на готовые квартиры и апартаменты стабильно увеличивается: покупатели стремятся минимизировать затраты, сэкономить время, а также получить комфортные условия с первого дня проживания – причем не столько за счет отсутствия ремонта у себя, сколько за счет его отсутствия у соседей. С другой стороны, девелоперы «научились делать отделку» оптимальным образом, т.е. предлагать ее как полноценный продукт, с вариативностью по стилям и материалам, но без «излишней свободы выбора» для покупателя – поменять дерево на камень, красное на зеленое уже не получится. В итоге в выигрыше оказывается и девелопер, и покупатель. Еще одним положительным следствием роста популярности отделки стали продуманные функциональные планировки.

Около 60% покупателей предпочитают отделку в классическом стиле в светлых оттенках: белый, молочный, бежевый. В таких интерьерах используется натуральный камень, мрамор, дерево. Ванные комнаты и кухни, как правило, полностью укомплектованы, используется премиальная техника известных брендов.