В Иркутске проходит финал российской олимпиады «Национальные Технологические Инициативы»

В состязаниях принимают участие 102 школьника из разных городов России: Иркутска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Карачаево-Черкессии, Нижнего Новгорода и других.

В Иркутском государственном университете и Иркутском национальном исследовательском техническом университете размещены площадки по трем профилям: «Технологии дополненной реальности», «Интеллектуальная энергетика», «Беспроводные технологии связи». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Олимпиада НТИ – это формат инженерных состязаний для учеников 8-11 классов, позволяющий школьникам не только оценить свои знания по предметам, но и, работая в команде, научиться решать реальные конструкторские задачи. Победитель получит 100 баллов по одному из профильных предметов: информатике, математике, физике.

В целом, олимпиада проходит по 19 образовательным профилям, связанным с развитием «рынков будущего», — беспилотным транспортом, интеллектуальной энергетикой, технологий дополненной и виртуальной реальности, малой космонавтикой, нейро- и биотехнологиями и другими передовыми научными областями.

В Иркутске такое мероприятие проходит впервые наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Сочи, Новосибирском, Владивостоком.