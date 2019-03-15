Отпуск без страховки: семья из Бурятии распродает имущество, чтобы оплатить многомиллионный счет в тайской клинике

Почти два месяца молодая семья из Северобайкальска не может выбраться из Таиланда. По информации «Комсомольской правды», в начале января, когда Вазген и Кристина Ширванян прилетели на остров Пхукет, у девушки, которая находилась на 7-м месяце беременности, произошли преждевременные роды. На свет появилась малышка Нонна весом всего 700 граммов, малышку сейчас выхаживают тайские врачи. Фото: личный архив героев публикации

Проблема заключается в том, что перед отлетом Вазген и Кристина не оформили медстраховку. И теперь один день в клинике им обходится в 30 тысяч рублей. За полтора месяца молодожены уже отдали около 1 миллиона рублей. Сибиряки даже начали распродавать имущество, но продажа элитного автомобиля и бизнеса (у Вазгена в Северобайкальске свой бар) не поможет покрыть расходы на заказ спецборта, которым врачи советуют доставить Нонну в Россию. А стоимость заказа такого лайнера 5-7 млн рублей. Обычного перелета малышка может не выдержать.

– Сейчас состояние дочки стабильное, постепенно набирает вес. Врачи говорят, что через примерно полтора месяца нас смогут отпустить домой, однако лишь в сопровождении опытного врача. Здесь спасибо пользователям соцсетей, – говорит Вазген. – Во-первых, после того, как я попросил о помощи в инстаграме, неравнодушные люди уже перечислили нам 2,4 млн рублей, а во-вторых, одна девушка связала нас с врачом из Калуги, который может помочь в сопровождении. Теперь вся надежда на него.

Тем самым доктором оказался анестезиолог-реаниматолог Калужской областной клинической больницы Алексей Мостовой. Оказывается, что в его практике уже был подобный случай. В 2017-м году он помогал российской семье, у которой на 7-м месяце родилась дочка в Индии.

– Той девочке уже третий год, растет без отклонений, танцует, поет, – рассказал Алексей Мостовой. – С родителями мы до сих пор на связи. Кстати, я уже попросил их связаться с Вазгеном и Кристиной, чтобы поделились своим опытом и просто поддержали.

По словам врача, причин преждевременных родов может быть много. Перемена климата – одна из них.

– Будущая мама резко меняет минусовую температуру на плюсовую, – объясняет Алексей Мостовой. – Изменяются электролитные водные балансы в организме женщины, что провоцирует кровотечение, отслойку плаценты и т.д. Что произошло у Кристины Ширванян, я точно не знаю. Но готов помочь. Выхода из ситуации два. Первый – спецборт МЧС. Но он вылетает за государственные деньги в крайних случаях. Второй – дождаться пока ребенок наберет вес минимум в 1,5 кг., а на это может уйти еще недели две, и лететь обычным рейсом в сопровождении медиков.

Самостоятельно родители смогут увезти дочку домой, только когда её вес будет больше 3 кг. На это, по словам медиков, может уйти минимум 2-3 месяца.

– Вместе с коллегой я готов прилететь и сопроводить их бесплатно, – говорит врач из Калуги. – Единственное, им нужно будет оплатить нам перелет. Никакого гонорара за медицинскую помощь и сопровождение я не возьму. Сейчас мы уже договариваемся, чтобы взять на борт самолета в аренду портативный кислородный концентратор. Чтобы мы в течение полета могли иметь доступ к кислороду, на случай если малышка не сможет дышать сама. Сколько он стоит? Если один благотворительный фонд пойдет на встречу, то бесплатно.