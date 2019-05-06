Экономическая битва США и КНР. Что это значит для рынка?

Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы на импорт китайских товаров с 10% до 25% на сумму $200 млрд. Более того, он пригрозил в ближайшее время ввести 25% тарифы на дополнительные товары на сумму $325 млрд. Вместе с тем как раз на этой неделе ожидалось, что переговоры между США и Китаем выйдут на финишную прямую и сделка будет заключена. Некоторые эксперты не исключают, что слова Трампа – это всего лишь способ оказать дополнительное давление. К тому же, как сообщают мировые СМИ, китайская сторона с удивлением восприняла такую резкую смену риторики американского президента.

Стоит, наверное, назвать вещи своими именами. Если Китай и США не договорятся, то мировую экономику ожидает рецессия, а основные фондовые индексы – обвал, считает Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра «Альпари». Вероятность данного сценария, несмотря на текущий сдержанный рыночный оптимизм, намного выше, чем кажется на первый взгляд. Вместе с тем, если торговое соглашение между США и Китаем будет подписано, то это станет очень приятным сюрпризом для мировых площадок, рост на которых не сможет игнорировать и Московская биржа.

На взгляд эксперта Альпари, ситуация очень тревожная, мир может столкнуться с кризисом, сопоставимым по масштабам с 2008 годом и вызванным крушением инвестиционного банка Lehman Brothers. Особенно будет тяжко, если торговая война США и Китая совпадет с банкротством какой-либо уважаемой финансовой компании типа Deutsche Bank. «Пузырь» на американском рынке акций тоже никуда не делся.

S&P ниже 2000 пунктов и нефть по $30-35 за баррель Brent могут стать реальностью. Доллар при реализации негативного сценария взлетит до 80 руб., а евро достигнет уровня 90 руб. При этом индекс МосБиржи просядет до отметки 1500 пунктов. Для предотвращения валютного кризиса Банку России придется вмешаться в торги, чтобы защитить рубль от дальнейших просадок.

Для Дональда Трампа существует только две точки зрения – его и неправильная, и, в принципе, ему все равно, так как он глобальную экономику не любит. А вот финансистам и инвесторам в акции по всему миру придется не сладко, уверен Александр Разуваев.

Чем может закончиться новый кризис? Вполне возможно, что сбудется мечта антиглобалистов и мировая экономика распадется на несколько валютных зон. США вполне могут ввести новую валюту для Мексики, США и Канады, реструктуризировав под это дело свой огромный долг.

Россия сможет пережить кризис относительно безболезненно. Сегодня международные резервы России приближаются к $500 млрд. Однако чтобы распечатать кубышку, нужно политическое решение. Несырьевой экспорт за прошлый год составил почти $150 млрд, к тому же у России традиционно сильные позиции на рынке нефти и газа, завершение строительства газопроводов в обход Украины.

В качестве защитного инструмента от кризиса эксперт традиционно рекомендует привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Оценка дивидендов за 2018 год составляет 7,6 руб. на акцию, дивидендная доходность: 19%.

Эксперт призывает инвесторов к осторожности и предлагает внимательно следить за развитием событий.