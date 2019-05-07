Продавать ли акции сейчас?

Существуют риски обвального падения рынков акций по всему миру. Торговая война США с Китаем – прекрасный повод для корректировки перегретого американского рынка акций. А за американскими акциями повалятся и все остальные фондовые рынки мира, считает Александр Разуваев, директор информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Данный «медвежий» сценарий — S&P ниже 2000 пунктов и нефть по $30-35 за баррель Brent — могут стать реальностью. Доллар при реализации негативного сценария взлетит до 80 руб., а евро достигнет уровня 90 руб. При этом индекс МосБиржи просядет до отметки 1500 пунктов.

Страшно? Даже очень. Однако стоит ли сейчас продавать все, переводя инвестиции в долларовый кэш? Лед, конечно, тонкий, но мы не рекомендуем пока это делать. Мы советуем дождаться отсечек и получить дивиденды за прошлый год. А дальше смотреть по ситуации. Трамп – шоумен и популист. Это не Буш старший и не Клинтон. Он не смог решить проблему даже с Северной Кореей. Пекин ему однозначно не по зубам. Другое дело, что он очень не любит глобализм. И США, которые мы знали (глобальный лидер, чьи главные конкурентные преимущества — высокие технологи и американский доллар), для него страна, которую не жалко. Ну, примерно, как для Бориса Николаевича Ельцина не было жалко Советский Союз.