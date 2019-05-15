«Не бойтесь начинать все сначала». Лучшие цитаты SBERTALKS

23 мая Сбербанк организует «сиквел» уникального события для иркутского бизнеса – «SBERTALKS 4.0». Масштабное мероприятие для предпринимателей пройдет в Иркутске в четвертый раз, регистрация на него уже началась. В преддверии события портал SIA.RU вспомнил наиболее яркие цитаты спикеров со «SBERTALKS».

Виктор Ильичёв, генеральный директор строительной компании «ВостСибСтрой»:

– Я пережил кризис 1998 года и потерял все в бизнесе. У меня не осталось ни квартиры, ни машины, ни денег в «оборотке».

В 2008-2009-м мы были уже более наученными, но кризис, как всегда, был неожиданным. Мы оказались к нему не готовы и потеряли почти все. Потребовалось несколько лет, чтобы восстановиться. Для себя сделали вывод – мы были слишком закредитованные, объем кредитов у компании составлял тогда более 50% от годового оборота.

Сегодня объем кредитов не превышает 20%. Может, это слишком консервативная точка зрения, но это тот урок, который мы вынесли из прошлого кризиса и который помогает нам чувствовать себя уверенней сейчас.

В 2015 году мы почти ничего не потеряли – просели по оборотам на 15%, а уже через год восстановились.

Вячеслав Заяц, основатель первой и крупнейшей в Иркутской области региональной сети розничных магазинов «Слата»:

– Мы сразу нацелились на открытие сети, но к 2007 г. было открыто только 7 – 8 магазинов. Мы понимали, что этого мало, но расти быстрее боялись. В 2007 году приняли решение ускориться, вошли в стройки, в покупки, но кризис 2008 года подкорректировал наши планы. М ы реализовали этот этап пути не за 1,5 – 2 года, а за 3 – 4.

Интенсивно наращивая присутствие магазинов в городе в 2011– 2013 гг, мы поняли, что в формате супермаркетов долго расти не сможем: много новых объектов не откроешь. К тому времени мы уже собрали крепкую команду управленцев из разных городов и даже стран, проанализировали возможности городов области и приняли решение о подходящем формате для экспансии. Так появился дискаунтер «Хлеб-соль». Ему меньше трех лет, но уже в январе – феврале 2018 г. мы планируем открыть сотую точку этого формата.

Виктор Захаров, генеральный директор «Сервико», крупнейшей дистрибьюторской и логистической компании в Сибири:

– Разные проблемы бывают каждый день, но один из самых ощутимых кризисов, который был внутри нашей компании, произошел в 2011 году. Тогда один из основных партнеров-поставщиков перестал с нами работать. Чтобы понимать масштаб, это составляло примерно 50% оборота компании. Имея склады, транспорт, вы несете постоянные затраты, которые не можете сократить – за все надо платить.

Я должен признать, что тогда, в 2011 году, был момент в моей жизни, когда у меня была мысль закрыть дистрибьютерское направление. Сложная ситуация была. Но те вложения, которые были сделаны в коллектив, в итоге помогли. Коллектив сказал: «Виктор, не надо этого делать. Мы перетерпим. Полгода, год – мы все вернем, все сделаем».

И действительно, со своим коллективом мы не только вернули все. У нас освободились финансовые ресурсы, которые мы направили «с нуля» на развитие нового направления – алкогольной продукции. 7-8 лет назад у нас не было бизнеса по алкоголю. А сегодня в четырех субъектах Федерации – Иркутской области, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях – 80% всего законного алкоголя приходится на компанию «Сервико»

Теперь я даже благодарен, что все так случилось в 2011 году. Если бы не та ситуация, у нас не было бы финансовых ресурсов, чтобы направить их в новый бизнес. Я благодарен своему коллективу, который поддержал меня в тот момент. Повторюсь: в бизнесе не бывает ничего случайного.

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:

– Текущую ситуацию в экономике нельзя назвать кризисом, сейчас наступил период стабилизации. Однако условия для бизнеса действительно изменились. Сегодня как никогда высока роль менеджмента и знаний.

Основная часть бизнесменов – самоучки, но наступило такое время, когда на интуиции, которой было достаточно в 90-х, на своем природном даре, предпринимателям невозможно конкурировать дальше. Важно учиться, учиться постоянно, ведь те методы, которые работали вчера, сегодня не работают.

Встречаясь с бизнесменами, я вижу, что не все сознают важность управления продажами, финансами, своими расходами. Иногда, когда объём бизнеса становится больше, компания может не заметить, что получает убытки. Поэтому важно считать рентабельность каждой торговой точки, каждого своего продукта, ведь, когда ситуация выходит на критический уровень, её сложно выправить.

У нас есть примеры региональных компаний, которые очень сильно растут. Те, кто умеет управлять, извлекают большие плюсы из текущей ситуации, они занимают освободившиеся рынки, они зарабатывают больше денег. Я уверена, что те, кто пришел на SBERTALKS, пришли, прежде всего, за новыми знаниями.

Амгалан Базархандаев, экс-генеральный директор телекомпании «АИСТ»:

– В любом коллективе должны быть творцы и ремесленники. Невелика цена творческой идее, если ее некому воплотить и превратить в прибыль. Однако там, где творчество лежит в основе и работы и продукта, значимость творческих кадров и грамотного управления ими возрастает многократно. От звездной болезни есть только одно средство: вырастить новых звезд. В условиях конкуренции и в компании с другими «звездами» этот недуг переносится легче.

Инга Мунина, предприниматель, директор сети ресторанов «Арлекино»:

– Начинающие предприниматели находятся под постоянным давлением задач, нарастающих, как снежный ком. На первых порах, конечно, сложно завести себе большой штат, однако за 10-15 тысяч рублей в месяц можно найти, например, студента, который сможет помогать вам хотя бы несколько часов в день. Если эти деньги для вас неподъемные, то можно скооперироваться с кем-то и нанять одного помощника на двоих».

Освободившееся время можно провести более продуктивно и заработать гораздо больше денег, уверяет Инга. «Я обычно составляю список дел и критически его оцениваю – что из этого я могу делегировать помощнику.

Если бы я всё делала сама, мне бы не удалось за эти годы развить несколько успешных бизнесов и эффективно управлять ими. Кроме того, никто не снимал с меня обязанностей мамы и жены. Поэтому мой лайфхак №1 – завести себе помощника.

Станислав Ковальский, руководитель группы компаний БРИК:

– У всего есть определенный срок, жизненный цикл, так что если судно тонет, перестаньте безуспешно латать в нем дыры, меняйте лодку. Вы же можете переходить вместе с экипажем. Перемены – это не так страшно, главное – сделать первый шаг.

Стивен Манн, лицензированный тренер ASSET и EDI, консультант и тренер в правительственных организациях Великобритании:

– Один мой знакомый купил недавно отличный дом. Но уже на следующее утро он пожалел об этом – соседская собака села на крыльцо и стала выть. Она выла день, второй, неделю. Приятель спросил у хозяина собаки, что с ней? Тот ответил, что в крыльце торчит гвоздь. Собаке больно. Почему же она не выберет другое место?

Мы – как та собака: можем быть недовольны многими вещами, можем выть от этого каждый день, но мы ничего не делаем, чтобы каким-то образом изменить ситуацию. Я хочу напомнить вам о том, что каждый из вас в любой момент может улучшить свою жизнь, свое будущее.

Марк Залуцкий, директор ООО «Территория Снабжения»:

– После долгих поисков идеального бизнеса я решил заработать на Форексе. Открыл офис в Улан-Удэ. В Иркутске работали частные трейдеры. Бизнес был интересным и приносил доход, но как только я вложил свои деньги, грянул кризис, и я потерял всё: деньги, клиентов, инвесторов.

Это был очень тяжелый, но полезный опыт. После разорения человек или встаёт на ноги, или нет. Я нашел силы подняться.

Денег не было вообще, и чтобы достать их, я чем только не занимался. Работал на телефоне, как аутсорсинговый отдел продаж для сторонних компаний. Я продавал кофе-машины, аптечки, огнетушители, телефонные книжки… Крутился как мог. Как раз в то время совершенно случайно мне поступило предложение продавать удобрения из Белоруссии. Дело пошло в гору и со временем переросло в собственное производство. Этим я занимаюсь до сих пор. Мне безумно нравится бывать в полях, смотреть как моими удобрениями обрабатывают посевы, как собирают урожай. Буду заниматься этим и впредь».

Новый SBERTALKS пройдет 23 мая с 8:30 до 17:30 в главном административном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация по ссылке: https://sberbank.timepad.ru/event/969445/