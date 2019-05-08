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В Иркутске определены подрядчики по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

8 мая 2019

В Иркутске определены подрядчики по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова, сейчас подходит к завершению контрактация объектов. По 16 объектам уже заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, по остальным участкам конкурсные процедуры будут завершены в ближайшее время.

На семи участках ведутся подготовительные работы, в частности, на улицах Красногвардейской, Ленской, Красноярской и Аэрофлотской выполняются демонтаж старого и установка нового дорожного бортового камня. Кроме того, на улице Воронежской ведутся работы по сносу аварийных деревьев.

– В этом году мы отремонтируем три больших участка Ново-Ленинской объездной автомобильной дороги общей протяженностью около трех километров. На двух участках: от путепровода через ВСЖД до примыкания съезда на улицу Розы Люксембург и от улицы Томсона до 5-ого Советского переулка специалисты уже приступили к подготовительным работам. Там ведется фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, демонтаж старого бортового камня, – подчеркнула Елена Федорова.

Пресс-служба администрации города напоминает, в Иркутске в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к ремонту запланировано 33 участка общей протяженностью около 30 километров, в том числе строительство нового участка улицы Баумана и реконструкция улицы Култукской.


/ СИА /
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