Рейтинг: Самые дорогие «однушки» в новостройках Сибири

Однокомнатная квартира в элитном доме – это возможность приобрести свое первое жилье в высокобюджетном сегменте или выгодно инвестировать средства в ликвидный продукт с хорошей доходностью от сдачи в аренду. Эксперты ЦИАН изучили рынок дорогих «однушек» в новостройках Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов СФО по максимальной стоимости жилья данного формата.
Для рейтинга самых дорогих однокомнатных квартир в новостройках Сибирского федерального округа были отобраны лоты в строящихся и сданных в эксплуатацию домах. При этом для последних применялись дополнительные условия. Во-первых, разрешение на ввод в эксплуатацию в проекте было оформлено не более пяти лет назад. Во-вторых, рассматривались только лоты без отделки, за исключением вариантов, где предлагается ремонт от застройщика.
Стоит отметить, что в верхней части рейтинга новостройки с самыми дорогими однокомнатными квартирами действительно можно отнести к премиальному сегменту. Нижняя половина – это скорее бизнес-класс или даже более доступные ценовые категории.
1 место. Новосибирская область
7,02 млн рублей / 68 кв. м
ЖК Prime House / Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2019 года
https://novosibirsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-prime-house-novosibirsk-48785/
https://novosibirsk.cian.ru/sale/flat/202454721/
Первое место рейтинга самых дорогих «однушек» в новостройка СФО занимает Новосибирская область. За 7,02 млн рублей в центре Новосибирска можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 68 кв. м. Данный лот предлагается в жилом комплексе Prime House на 15 этаже, что обеспечит будущему владельцу прекрасные виды на центральную часть города.
2 место. Алтайский край
6 млн рублей / 80 кв. м
ЖК «Собрание» / Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2019 года
https://barnaul.cian.ru/zhiloy-kompleks-sobranie-ul-gogolya-46a-barnaul-43690/
https://barnaul.cian.ru/sale/flat/204405292/
Второе место у Алтайского края и жилого комплекса «Собрание», расположенного в центре Барнаула. За 6 млн рублей здесь предлагается квартира площадью 80 кв. м. Это самый большой лот в данном рейтинге. Причем при желании количество комнат можно будет увеличить – число окон позволяет спланировать пространство с несколькими жилыми помещениями.
3 место. Кемеровская область
4,08 млн рублей / 68 кв. м
ЖК «Каравелла» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2017 году
https://kemerovo.cian.ru/zhiloy-kompleks-karavella-kemerovo-32774/
https://kemerovo.cian.ru/sale/flat/191470965/
«Бронзу» получает Кемеровская область. В этом регионе самая дорогая однушка в новостройке обойдется в 4,08 млн рублей. Это бюджет покупки лота площадью 68 кв. м в сданном в эксплуатацию жилом комплексе «Каравелла» в центре Кемерово.
4 место. Иркутская область
4 млн рублей / 45 кв. м
ЖК «Изумруд» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2018 году
https://irkutsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-izumrud-irkutsk-38429/
https://irkutsk.cian.ru/sale/flat/199176560/
Четвертое место у Иркутска и жилого комплекса «Изумруд». За 4 млн рублей ровно в этом проекте можно приобрести «однушку» площадью 45 кв. м с предчистовой отделкой. Сданная в эксплуатацию в конце прошлого года новостройка находится рядом с рощей Звездочка, между улицами Лермонтова и Гоголя.
5 место. Красноярский край
3,86 млн рублей / 56 кв. м
ЖК «Золотое Сечение» / Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2021 года
https://krasnoyarsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-zolotoe-sechenie-krasnoyarsk-135478/
https://krasnoyarsk.cian.ru/sale/flat/205530706/
Красноярский край замыкает первую пятерку с показателем 3,86 млн рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 56 кв. м в жилом комплексе «Золотое сечение», который возводится по соседству с недавно открытым ледовым дворцом «Кристалл-Арена». Самая дорогая «однушка» в проекте спланирована таким образом, что позволяет разместить полноценную спальню и объединенную зону гостиной и кухни.
6 место. Томская область
3,81 млн рублей / 59 кв. м
ЖК «Дом на Сибирской» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2017 году
https://tomsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-dom-na-sibirskoy-tomsk-43189/
https://tomsk.cian.ru/sale/flat/203372714/
Томская область делегировала в рейтинг жилой комплекс «Дом на Сибирской», в котором самая дорогая однокомнатная квартира площадью 59 кв. м реализуется с ремонтом от застройщика.
7 место. Омская область
3,35 млн рублей / 57 кв. м
ЖК на Масленникова, 58 / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2016 году
https://omsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-po-ul-maslennikova-58-omsk-43149/
https://omsk.cian.ru/sale/flat/174689822/
В Омской области максимум в рассматриваемой категории находится на уровне 3,35 млн рублей. За эту сумму экспонируется квартира свободной планировки в сданном доме в центре Омска на улице Масленникова. Площадь лота составляет 57 кв. м, из которых 11 «квадратов» занимает просторная лоджия.
8 место. Республика Хакасия
2,5 млн рублей / 43 кв. м
ЖК «Отражение» / Ввод в эксплуатацию: 3 квартал 2019 года
https://abakan.cian.ru/zhiloy-kompleks-otrazhenie-abakan-44324/
https://abakan.cian.ru/sale/flat/198512603/
Восьмое место у Республики Хакасия. В этом регионе максимум в категории однокомнатных квартир на рынке новостроек находится ниже уровня в 3 млн рублей – самая дорогая однушка обойдется в 2,5 млн рублей. Это лот площадью 43 кв. м в жилом комплексе «Отражение», расположенном на севере Абакана. Данный проект выделяется наличием обширной инфраструктуры, которая включает торговый центр площадью около 7 тыс. кв. м, а также кинотеатр под открытым небом для жителей.
9 место. Республика Алтай
2,2 млн рублей / 45 кв. м
ЖК на Проточной, 10 / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2015 году
https://gorno-altaysk.cian.ru/zhiloy-kompleks-po-ul-protochnaya-101-gorno-altaysk-43632/
https://gorno-altaysk.cian.ru/sale/flat/196318087/
Замыкает рейтинг самых дорогих «однушек» в новостройках СФО Республика Алтай. Максимальная отметка здесь зафиксирована на уровне 2,2 млн рублей. Квартира площадью 45 кв. м продается с частичной предчистовой отделкой – выровненными полами и установленными межкомнатными перегородками. Дополнительным бонусом для покупателя станет вид из окон на Комсомольскую гору и горнолыжный склон