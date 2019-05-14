Рейтинг: Самые дорогие «однушки» в новостройках Сибири

Однокомнатная квартира в элитном доме – это возможность приобрести свое первое жилье в высокобюджетном сегменте или выгодно инвестировать средства в ликвидный продукт с хорошей доходностью от сдачи в аренду. Эксперты ЦИАН изучили рынок дорогих «однушек» в новостройках Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов СФО по максимальной стоимости жилья данного формата.

Для рейтинга самых дорогих однокомнатных квартир в новостройках Сибирского федерального округа были отобраны лоты в строящихся и сданных в эксплуатацию домах. При этом для последних применялись дополнительные условия. Во-первых, разрешение на ввод в эксплуатацию в проекте было оформлено не более пяти лет назад. Во-вторых, рассматривались только лоты без отделки, за исключением вариантов, где предлагается ремонт от застройщика.

Стоит отметить, что в верхней части рейтинга новостройки с самыми дорогими однокомнатными квартирами действительно можно отнести к премиальному сегменту. Нижняя половина – это скорее бизнес-класс или даже более доступные ценовые категории.

1 место. Новосибирская область

7,02 млн рублей / 68 кв. м

ЖК Prime House / Ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2019 года

https://novosibirsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-prime-house-novosibirsk-48785/

https://novosibirsk.cian.ru/sale/flat/202454721/

Первое место рейтинга самых дорогих «однушек» в новостройка СФО занимает Новосибирская область. За 7,02 млн рублей в центре Новосибирска можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 68 кв. м. Данный лот предлагается в жилом комплексе Prime House на 15 этаже, что обеспечит будущему владельцу прекрасные виды на центральную часть города.

2 место. Алтайский край

6 млн рублей / 80 кв. м

ЖК «Собрание» / Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2019 года

https://barnaul.cian.ru/zhiloy-kompleks-sobranie-ul-gogolya-46a-barnaul-43690/

https://barnaul.cian.ru/sale/flat/204405292/

Второе место у Алтайского края и жилого комплекса «Собрание», расположенного в центре Барнаула. За 6 млн рублей здесь предлагается квартира площадью 80 кв. м. Это самый большой лот в данном рейтинге. Причем при желании количество комнат можно будет увеличить – число окон позволяет спланировать пространство с несколькими жилыми помещениями.

3 место. Кемеровская область

4,08 млн рублей / 68 кв. м

ЖК «Каравелла» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2017 году

https://kemerovo.cian.ru/zhiloy-kompleks-karavella-kemerovo-32774/

https://kemerovo.cian.ru/sale/flat/191470965/

«Бронзу» получает Кемеровская область. В этом регионе самая дорогая однушка в новостройке обойдется в 4,08 млн рублей. Это бюджет покупки лота площадью 68 кв. м в сданном в эксплуатацию жилом комплексе «Каравелла» в центре Кемерово.

4 место. Иркутская область

4 млн рублей / 45 кв. м

ЖК «Изумруд» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2018 году

https://irkutsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-izumrud-irkutsk-38429/

https://irkutsk.cian.ru/sale/flat/199176560/

Четвертое место у Иркутска и жилого комплекса «Изумруд». За 4 млн рублей ровно в этом проекте можно приобрести «однушку» площадью 45 кв. м с предчистовой отделкой. Сданная в эксплуатацию в конце прошлого года новостройка находится рядом с рощей Звездочка, между улицами Лермонтова и Гоголя.

5 место. Красноярский край

3,86 млн рублей / 56 кв. м

ЖК «Золотое Сечение» / Ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2021 года

https://krasnoyarsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-zolotoe-sechenie-krasnoyarsk-135478/

https://krasnoyarsk.cian.ru/sale/flat/205530706/

Красноярский край замыкает первую пятерку с показателем 3,86 млн рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 56 кв. м в жилом комплексе «Золотое сечение», который возводится по соседству с недавно открытым ледовым дворцом «Кристалл-Арена». Самая дорогая «однушка» в проекте спланирована таким образом, что позволяет разместить полноценную спальню и объединенную зону гостиной и кухни.

6 место. Томская область

3,81 млн рублей / 59 кв. м

ЖК «Дом на Сибирской» / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2017 году

https://tomsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-dom-na-sibirskoy-tomsk-43189/

https://tomsk.cian.ru/sale/flat/203372714/

Томская область делегировала в рейтинг жилой комплекс «Дом на Сибирской», в котором самая дорогая однокомнатная квартира площадью 59 кв. м реализуется с ремонтом от застройщика.

7 место. Омская область

3,35 млн рублей / 57 кв. м

ЖК на Масленникова, 58 / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2016 году

https://omsk.cian.ru/zhiloy-kompleks-po-ul-maslennikova-58-omsk-43149/

https://omsk.cian.ru/sale/flat/174689822/

В Омской области максимум в рассматриваемой категории находится на уровне 3,35 млн рублей. За эту сумму экспонируется квартира свободной планировки в сданном доме в центре Омска на улице Масленникова. Площадь лота составляет 57 кв. м, из которых 11 «квадратов» занимает просторная лоджия.

8 место. Республика Хакасия

2,5 млн рублей / 43 кв. м

ЖК «Отражение» / Ввод в эксплуатацию: 3 квартал 2019 года

https://abakan.cian.ru/zhiloy-kompleks-otrazhenie-abakan-44324/

https://abakan.cian.ru/sale/flat/198512603/

Восьмое место у Республики Хакасия. В этом регионе максимум в категории однокомнатных квартир на рынке новостроек находится ниже уровня в 3 млн рублей – самая дорогая однушка обойдется в 2,5 млн рублей. Это лот площадью 43 кв. м в жилом комплексе «Отражение», расположенном на севере Абакана. Данный проект выделяется наличием обширной инфраструктуры, которая включает торговый центр площадью около 7 тыс. кв. м, а также кинотеатр под открытым небом для жителей.

9 место. Республика Алтай

2,2 млн рублей / 45 кв. м

ЖК на Проточной, 10 / Ввод в эксплуатацию: сдан в 2015 году

https://gorno-altaysk.cian.ru/zhiloy-kompleks-po-ul-protochnaya-101-gorno-altaysk-43632/

https://gorno-altaysk.cian.ru/sale/flat/196318087/

Замыкает рейтинг самых дорогих «однушек» в новостройках СФО Республика Алтай. Максимальная отметка здесь зафиксирована на уровне 2,2 млн рублей. Квартира площадью 45 кв. м продается с частичной предчистовой отделкой – выровненными полами и установленными межкомнатными перегородками. Дополнительным бонусом для покупателя станет вид из окон на Комсомольскую гору и горнолыжный склон