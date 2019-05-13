Идеальный вид. 40% москвичей готовы на переезд ради вида из окна

Специалисты ГК ФСК провели исследование среди потенциальных покупателей недвижимости комфорт-класса в 29 районах «старой» Москвы и выяснили, какие видовые характеристики жилья являются наиболее привлекательными. В 40% случаев идеальный вид из окон квартиры в новостройке опрошенные москвичи готовы рассматривать как стимул к переезду.
Самым востребованным со стороны потенциальных покупателей видом из окон оказался вид на парк — такое предпочтение высказали не менее 30% респондентов каждого из районов. На втором месте оказалась панорама Москвы — этот вид выбрало порядка 20% опрошенных. Третье место досталось виду на водоем — не менее 15% респондентов в каждом из исследуемых районов.
В число видовых характеристик, рассматриваемых как плюсы жилья, опрошенные москвичи включили также виды во двор и на кроны деревьев (по 7,5%), на школу или детский сад (8%), а также на жилые дома (8,5%).
В целом же, как показало исследование ГК ФСК, идеальный вид из окон назвали фактором, который способен стать решающим при принятии решения о переезде, не менее 40% опрошенных москвичей.