Идеальный вид. 40% москвичей готовы на переезд ради вида из окна

Специалисты ГК ФСК провели исследование среди потенциальных покупателей недвижимости комфорт-класса в 29 районах «старой» Москвы и выяснили, какие видовые характеристики жилья являются наиболее привлекательными. В 40% случаев идеальный вид из окон квартиры в новостройке опрошенные москвичи готовы рассматривать как стимул к переезду.

Самым востребованным со стороны потенциальных покупателей видом из окон оказался вид на парк — такое предпочтение высказали не менее 30% респондентов каждого из районов. На втором месте оказалась панорама Москвы — этот вид выбрало порядка 20% опрошенных. Третье место досталось виду на водоем — не менее 15% респондентов в каждом из исследуемых районов.

В число видовых характеристик, рассматриваемых как плюсы жилья, опрошенные москвичи включили также виды во двор и на кроны деревьев (по 7,5%), на школу или детский сад (8%), а также на жилые дома (8,5%).

В целом же, как показало исследование ГК ФСК, идеальный вид из окон назвали фактором, который способен стать решающим при принятии решения о переезде, не менее 40% опрошенных москвичей.

ГК ФСК (ранее ФСК «Лидер») – многопрофильная девелоперская компания, входящая в число ведущих игроков рынка недвижимости. ГК ФСК специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости: от комплексной застройки районов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. В 2016 году в ее структуру вошел ДСК-1. Общий объем недвижимости, сданной ФСК в 2018 году – 817 тыс. кв.м. С учетом показателей ДСК-1 корпорация ввела в эксплуатацию 1,3 млн кв.м. http://www.fsk..ru