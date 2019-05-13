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В селе Хомутово открылся Дом творчества

13 мая 2019

Торжественное открытие Дома творчества состоялось в селе Хомутово. В ранее пустовавшем здании сделан капитальный ремонт: отремонтирована кровля, система отопления и водоснабжения, установлены новые окна, оборудованы классы. Дом творчества рассчитан на 180 мест. Учреждение полностью укомплектовано мебелью, техникой, современным музыкальным оборудованием и интернетом.

- Хомутово растет: ежегодно наблюдается большой прирост населения, увеличивается число молодых семей и молодежи. Очень важно, чтобы у жителей была возможность реализовывать свои таланты, интересно проводить свободное время, - отметил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.

По словам главы Хомутовского МО Василия Колмаченко капитальный ремонт начался с ноября 2018 года, все работы были проведены за счет средств районного бюджета, бюджета Хомутовского МО и спонсорских средств. Общая сумма составила около 7 млн рублей.


/ СИА /
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