В Иркутском районе в трех школах проведут капитальный ремонт спортзалов

Капитальный ремонт спортивных залов трех школ Иркутского района состоится летом 2019 года. Работы будут проведены в школе №2 села Хомутово, в школах сел Никольск и Оёк, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

- Проведение ремонта спортзалов в этих образовательных организациях давно назрело. Наши дети должны заниматься в современных комфортных условиях. Еще в прошлом году были готовы проекты. В вопросе выделения средств для софинансирования работ мы занимали активную позицию, - отметил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Капитальный ремонт будет проводиться за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая сумма проведения работ составит 18,3 млн рублей. Из них из федерального бюджета на создание условий для занятий спортом в сельских школах выделено 2,5 млн рублей, из бюджета области направлено 14,1 млн рублей. Софинансирование из бюджета Иркутского района составит 1,6 млн рублей.