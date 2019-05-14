В Сибэкспоцентре пройдет выставка «Байкальская строительная неделя»

В Сибэкспоцентре с 21 по 24 мая пройдет выставка «Байкальская строительная неделя». Мероприятие будет интересно тем, кому необходима информация из «первых рук» при строительстве собственного дома, а также тем, кто хочет узнать о самых модных направлениях дизайна и благоустройства придомовой территории. На выставочной площадке будет предоставлен весь спектр строительных, отделочных материалов и технологических решений для строительства, ремонта и проектирования.

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Официальное открытие выставки состоится на сценической площадке выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» 21 мая в 12 часов.

Во время выставки специалистов и посетителей ожидает насыщенная деловая программа, организованная Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Так, в день открытия пройдет панельная дискуссия «Строительная индустрия региона как основа успешной реализации региональных планов по строительству объектов». На заседании спикеры обсудят региональные планы по строительству объектов социально-культурного назначения и жилья, ГИСП как навигатор мер поддержки промышленности строительных материалов, опыт использования мер поддержки предприятием-производителем, строительную индустрию региона в разрезе производителей основных строительных материалов и муниципальных образований Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

После этого Министерство строительства, дорожного хозяйства проведет информационный семинар, посвященный внедрению BIM-моделирования в проектировании объектов и отраслям промышленности строительных материалов. Спикеры расскажут об изменениях в законодательстве, обеспечении прозрачности инвестиционно-строительного процесса с помощью технологий информационного моделирования (BIM), а также о проектировании инженерных конструкций с использованием цифровых технологий (BIM) в Иркутской области.

На следующий день, 22 мая, на семинаре «Вопросы научно-технического сопровождения при проектировании технически сложных и уникальных сооружений, в том числе, сооружений в г. Иркутск» поднимут вопросы НТС при проектировании металлических конструкций зданий и сооружений, моделировании сейсмических и ветровых воздействий, обсудят тему прогрессирующего обрушения и аварийного воздействия.

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Важно отметить, что впервые в рамках выставки состоится II городской баттл кровельщиков, организованный представителями строительной компании «Мир кровли». Это уникальный интерактивный проект, в котором примут участие настоящие мастера кровельного дела. На площадке они смогут обменяться опытом, узнать много нового и полезного, а самое главное – побороться за звание лучшего кровельщика. Гости смогут увидеть как правильно монтируется тот или иной кровельный материал, а также познакомиться с понравившейся монтажной бригадой. Турнир будет проходить в два этапа – 21 и 22 мая.

Фото предоставлено пресс-службой Сибэкспоцентра

Также с 21 по 23 мая на стенде С25 строительная компания «Капиталстрой» презентует свою продукцию – Danogips и продемонстрирует систему «Стена без трещин». Специалисты компании проведут мастер-класс по отделке швов гипсокартонных конструкций, безвоздушной механизации, покажут аппараты Graco + Danogips Pro Spray/ Dano Jet 5, расскажут о механизированном нанесении и оклеивании основания стеклохолстом с помощью готовых полимерных шпатлевок Danogips. По окончании мероприятия участникам будут вручены сертификаты.

В вставке примут участие более 80 компаний из Иркутска и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Бурятии, Томской и Кемеровской областей, Приморского края, а также из таких стран как Китай, Белоруссия и Монголия. На площадке специалисты не только продемонстрируют свои продукты и услуги, но и сравнят цены, обсудят перспективы и поделятся богатым опытом в сфере строительства и ремонта. «Байкальская строительная неделя» – это уникальная возможность для проведения переговоров с партнерами и заключения договоров с заказчиками.

Выставка будет работать в первом павильоне и на открытой площадке с 21 по 23 мая с 10 до 18 часов, 24 мая до 17 часов.