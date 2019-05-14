Сергей Шеверда: Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области стабилизировалась

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда сегодня на пресс-конференции отметил, что ситуация с природными пожарами в регионе по сравнению с минувшими выходными днями стабилизировалась. Глава ведомства сообщил, что сейчас сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники заняты непосредственно ликвидацией оставшихся четырех очагов, три из которых на утро 14 мая были в локализованном состоянии.

– Два дня – 7 и 8 мая – были сложными из-за ветреной погоды, когда пожары распространялись с огромной скоростью – на 3-4 километра в час. Мы занимались тем, что останавливали огонь перед населенными пунктами. Для этого делали в лесу по 7-8 минерализованных полос вблизи сразу 21 населенного пункта, не считая садоводств и баз отдыха, – рассказал министр.

В эти дни группировка сил и средств пожаротушения в территориях с наиболее сложной обстановкой была увеличена больше, чем в три раза.

– Если на 5 мая у нас здесь работало 93 единицы техники, то на утро 8 мая уже 313. То же самое по людям: работало 300 человек, а на утро 8 мая уже 965. Дополнительные люди и техника прибыли из Казачинско-Ленского, Братского, Усть-Илимского, Нижнеилимского районов, где пожаров не было, – сообщил Сергей Шеверда.

Областной оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами работал в круглосуточном режиме. 7 мая режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня был введен на территории Иркутского и Баяндаевского районов. На следующий день – в Боханском и Нижнеудинском районах.

– Мы приняли решение, что вводим ограничение в лесах в горимых районах. Муниципальный характер режима ЧС приводит все функциональные системы в такую же готовность, как и областной. Поэтому мы смогли привлечь силы Дорожной службы Иркутской области, людей и технику других организаций. Режим ЧС был введен только там, где это было необходимо, – пояснил Сергей Шеверда.

Министр поблагодарил за помощь в тушении природных очагов огня членов добровольной пожарной дружины в лице ее руководителя Александра Деева, участвовавшего в пресс-конференции. Сергей Шеверда сообщил, что в ближайшее воскресенье, 19 мая, на Иркутской базе авиационной охраны лесов будет организованно обучение для желающих пополнить ряды пожарных-добровольцев.