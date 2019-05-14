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Фестиваль «Иркутский Арбат» начинает работу с 18 мая

14 мая 2019

В Иркутске начинает работу фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Первое в этом году мероприятие пройдет 18 мая с 10 до 19 часов в сквере имени Кирова.

В рамках фестиваля творчества будут продемонстрированы различные техники рукоделия и художественного творчества, представлены поделки ручной работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные, сшитые и кованые изделия, мыло, косметика, свит-дизайн, предметы интерьера, изделия из натурального камня, кулинарные изделия домашнего производства. Фестиваль направлен на приобщение широкого круга людей к различным видам рукоделия, развитие и поддержку талантливых людей в городе и повышение имиджа профессиональных художников и дизайнеров, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» также пройдет в сквере имени Кирова 8 июня, 15 июня, 13 июля, 20 июля, 10 августа, 17 августа, 14 сентября, 21 сентября, 12 октября.


/ СИА /
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