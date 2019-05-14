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Более 550 тысяч цветов будет высажено на городские клумбы в Иркутске

14 мая 2019

Всего специалисты планируют озеленить более 100 клумб общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Об этом рассказала мастер участка оранжереи МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш. Она отметила, что в этом году площадь посадок увеличена почти на 900 квадратных метров. Новые клумбы появятся в сквере Мира в Иркутске-2, на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», на улицах Карла Либкнехта, Вампилова и других.

– В этом году мы разработали новые дизайн-проекты клумб. Главная тема – год театра. На сквере Горького появятся композиции в виде театральной маски, театральных кулис. На сквере Кирова добавили яркие элементы, вензели. У Драмтеатра высадим розы, а у Театра кукол клумбу украсит фигура аистенка , – рассказала Лариса Костиш.

В этом году будет высажено более 30 видов растений. Появятся новые сорта ампельной петунии в вазонах. Среди новых видов также табак декоративный, альтернантера, дихонтра. На центральных улицах и в скверах будет установлена одна тысяча цветочных вазонов.

Работы по озеленению начнутся в конце мая, когда установятся положительные ночные температуры, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.


/ СИА /
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