Более 550 тысяч цветов будет высажено на городские клумбы в Иркутске

Всего специалисты планируют озеленить более 100 клумб общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Об этом рассказала мастер участка оранжереи МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш. Она отметила, что в этом году площадь посадок увеличена почти на 900 квадратных метров. Новые клумбы появятся в сквере Мира в Иркутске-2, на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», на улицах Карла Либкнехта, Вампилова и других.

– В этом году мы разработали новые дизайн-проекты клумб. Главная тема – год театра. На сквере Горького появятся композиции в виде театральной маски, театральных кулис. На сквере Кирова добавили яркие элементы, вензели. У Драмтеатра высадим розы, а у Театра кукол клумбу украсит фигура аистенка , – рассказала Лариса Костиш.

В этом году будет высажено более 30 видов растений. Появятся новые сорта ампельной петунии в вазонах. Среди новых видов также табак декоративный, альтернантера, дихонтра. На центральных улицах и в скверах будет установлена одна тысяча цветочных вазонов.

Работы по озеленению начнутся в конце мая, когда установятся положительные ночные температуры, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.