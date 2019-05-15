Банк УРАЛСИБ реализовал уникальный проект онлайн-трансляции с места гнездования соколов-сапсанов в Уфе

Банк УРАЛСИБ совместно с региональным отделением Русского географического общества в Республике Башкортостан в рамках проекта «Атлас птиц города Уфы» реализовал проект видеонаблюдения за местом гнездования семейства редких соколов-сапсанов. Уже более 5 лет птицы выводят потомство на выступе крыши главного офиса банка в центре города.

В 2018 году участники проекта совместно разработали концепцию наблюдения за птицами, которая учитывает их безопасность и сохранение всех привычных условий. Весной 2019 года Банк установил специальную камеру прямо над местом кладки яиц сапсанов. Она записывает все происходящее и транслирует в прямой эфир канала банка на сервисе YouTube.

У сапсанов нет гнезд в привычном понимании этого слова. В природе кладку они осуществляют на выступах скал. На небольшом техническом выступе крыши банка самка в настоящее время высиживает 4 яйца. Их будущее зависит только от заботы родителей и погодных условий.

«Это уникальный для нашей страны проект. Адаптация хищных птиц к условиям трансформированной среды в последние десятилетия стала объектом многочисленных научных исследований. Но у нас очень мало информации о жизни сапсанов в условиях города, – отмечает Римма Галеева, исполнительный директор регионального отделения «Русского географического общества». – В России эти птицы гнездятся на сооружениях, построенных человеком, всего в нескольких городах. Из-за труднодоступности этих мест и высоких финансовых затрат практики онлайн-трансляции жизнедеятельности сапсанов не встречается. Наблюдения при помощи камеры позволят максимально снизить фактор беспокойства для получения ценных научных данных об их адаптации к урбанизированному ландшафту. Мы благодарны банку не только за возможность внимательно изучить этих необычных и редких птиц, но и за предоставление доступа к онлайн-трансляции для самой широкой аудитории. Любой желающий сможет увидеть, как сапсаны живут, понаблюдать за их взаимоотношениями, повадками, особенностями вскармливания и выращивания птенцов».

В банке отмечают, что уже несколько лет заботятся о птицах, создавая для них максимально удобные условия.

«Мы предельно осторожно и аккуратно относимся к соседству с таким необычным семейством, – подчеркивает управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев. – Хозяйственная дирекция банка перенесла сроки работ по очистке фасадов, чтобы устранить любые факторы тревоги для птиц. К тому же монтаж и все работы по установке камеры мы вели с учетом погодных условий. К этой задаче наши специалисты отнеслись очень ответственно. Ведь мы все заинтересованы в том, чтобы наши «соседи» чувствовали себя комфортно».

В июне специалисты регионального отделения РГО планируют провести кольцевание подросших птенцов. Эта процедура не доставляет сапсанам неудобств: орнитологи аккуратно крепят на лапку сокола небольшое кольцо (почти не имеет веса, несет цветовую метку), чтобы в других регионах специалисты могли понять географию миграции птиц.

Орнитологи Башкортостана надеются собрать уникальный материал в процессе наблюдения за соколами на крыше Банка УРАЛСИБ и предоставить его для научного сообщества.