Банк «Сфера» сзапустил P2B-кредиты для предпринимателей

Цифровой банк для малого бизнеса «Сфера»* (АО «БКС Банк») запустил P2B-платформу для кредитования малого бизнеса, с помощью которой клиенты банка смогут получить заем на сумму до 3 млн рублей на срок до шести месяцев, без залога и поручителей по ставке от 2% в месяц. Сервис разработан и предоставляется краудфандинговой платформой SimplyFi, которая входит в состав крупнейшего в России финтех-кредитора МСБ — компании SimpleFinance.

«Сегодня получить финансирование предпринимателям непросто. Процесс может занимать несколько месяцев, а требование залога — стоп-фактор для малых компаний без активов, предпочитающих арендовать оборудование или офис вместо покупки, — говорит генеральный директор банка „Сфера“ Дмитрий Костенко. — Поэтому нашим клиентам мы предлагаем альтернативный способ кредитования — P2B-займы, которые выдают частные инвесторы».

P2B-кредиты обладают рядом преимуществ для задач малого бизнеса: весь процесс от подачи заявки до получения средств на расчетный счет занимает менее трех дней, при этом отчитываться перед ФНС по P2B-кредитам будет не сложнее, чем по обычным займам. По закону предприниматели должны сдавать отчетность за каждого инвестора, выдавшего заем. В отличие от традиционных P2B-площадок, где кредит выдают по 200-300 инвесторов, в SimplyFi средства поступают в среднем от 5-10 кредиторов. Поэтому по таким кредитам проще отчитываться бухгалтерии заёмщика. Более того, площадка предоставляет детальные графики погашения по налогам для физических лиц.

«Мы — первая МФО в России, которая начала предлагать свои продукты через банки. Это в очередной раз показывает то, что мы обладаем самыми современными IT-решениями, позволяющими запускать быстрые и выгодные сервисы и услуги, которых нет как у некоторых банков, так и у конкурентов, при необходимости оперативно интегрировать их в партнерскую продуктовую линейку», — говорит генеральный директор компании SimpleFinance Алексей Басенко.

Новый продукт дополнил линейку встроенных в «Сферу» онлайн-сервисов, таких как онлайн-бухгалтерия, юридические консультации, электронный документооборот, финансовая аналитика и электронные банковские гарантии.

«Мы последовательно развиваем встроенные в банк сервисы, которые отвечают базовым потребностям малого бизнеса. Благодаря партнерству с SimplyFi наши клиенты смогут быстро и без бюрократии получить финансирование для бизнеса», — заключил Костенко.

Система «Банк Сфера» — корпоративная информационная система, предназначенная для удаленного обслуживания клиента с использованием сети интернет (в т.ч. с использованием мобильного приложения), обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счетам, в том числе с использованием карты. Услуги оказывает АО «БКС Банк», Универсальная Лицензия Банка России №101 от 29.11.2018. Официальный сайт — sfera.ru.

SimpleFinance (ООО МКК «СимплФинанс») — крупнейший финтех-кредитор для малого и среднего бизнеса в России (по версии Национального Рейтингового Агентства).