В «Солид Банке» продолжается акция по кредиту наличными «Отличное решение»

Действие Акции по кредиту наличными «Отличное решение» продлено с 14 мая по 14 июля 2019 г.





«Отличное решение» - кредит для широкой аудитории клиентов, физических лиц, предназначен для получения средств на потребительские цели. Условия программы предусматривают сниженную процентную ставку для льготной категории заемщиков, а именно: клиентов, получающих заработную плату на карту АО «Солид Банк»; постоянных клиентов банка; сотрудников аккредитованных компаний-партнеров; сотрудников государственных организаций, предприятий и учреждений, госслужащих, военных пенсионеров.



Помимо сниженной ставки для льготной категории клиентов предусмотрена повышенная сумма кредита, доступная к оформлению без залога и поручителей – до 1 000 000 руб.



Для всех остальных категорий заемщиков сумма кредита без обязательного обеспечения чуть ниже, но тем не менее достаточно высокая, по сравнению с условиями других банков – 700 000 руб. Но при добровольном предоставлении поручителя или залога клиентам, не относящимся к «льготной категории», процентная ставка по кредиту снижается на 1 процентный пункт.

Кредит на сумму от 35 000 руб. до 1 000 000 руб. можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет (с шагом в 1 месяц). Процентная ставка от 11,99% годовых.

С подробными условиями кредита «Отличное решение» можно ознакомиться на сайте АО «Солид Банк».



Заявку на кредит можно оформить в любом офисе банка, а также онлайн.