Банк «Авангард» предлагает депозит и резервирование остатков для юридических лиц

Банк Авангард представляет своим клиентам множество возможностей для ведения бизнеса - банковскую карту с генератором кодов, бесплатный зарплатный проект с возможностью получения кредитных средств, удобный интернет-эквайринг, депозит и резервирование остатков.

Резервирование остатков позволяет пользователям интернет-банка получать доход в виде начисленных процентов на сумму временно свободных денежных средств при минимальных затратах времени на оформление сделки.

В Авангарде это легко сделать: всего за пару кликов в интернет-банке вы можете открыть депозит или сделку резервирования на срок от 1 дня! Вы можете сделать заявку в интернет-банке на размещение средств, начиная прямо с текущего дня – до 15.00 (до 13.00, если это последний рабочий день перед выходными или праздниками). Если у вас есть временно свободные средства, пусть всего на несколько дней, даже за такое короткое время они принесут вам прибыль в виде начисленных процентов. Процентные ставки зависят от суммы и срока сделки и указаны в интернет-банке.

Используйте возможности депозитов и резервирования регулярно, и ваши деньги будут работать на вас всегда!