Новости

Банк «Авангард» предлагает депозит и резервирование остатков для юридических лиц

15 мая 2019

Банк Авангард представляет своим клиентам множество возможностей для ведения бизнеса - банковскую карту с генератором кодов, бесплатный зарплатный проект с возможностью получения кредитных средств, удобный интернет-эквайринг, депозит и резервирование остатков.

Читайте также:

Примсоцбанк дарит 200 промо-миль S7 Airlines держателям карт «Примсоцбанк — S7 Priority»
30 апреля 2019
Как следить за средним чеком, выручкой и самыми продаваемыми товарами? Бизнесу предложили новые инструменты аналитики продаж
30 апреля 2019

Резервирование остатков позволяет пользователям интернет-банка получать доход в виде начисленных процентов на сумму временно свободных денежных средств при минимальных затратах времени на оформление сделки.

В Авангарде это легко сделать: всего за пару кликов в интернет-банке вы можете открыть депозит или сделку резервирования на срок от 1 дня! Вы можете сделать заявку в интернет-банке на размещение средств, начиная прямо с текущего дня – до 15.00 (до 13.00, если это последний рабочий день перед выходными или праздниками). Если у вас есть временно свободные средства, пусть всего на несколько дней, даже за такое короткое время они принесут вам прибыль в виде начисленных процентов. Процентные ставки зависят от суммы и срока сделки и указаны в интернет-банке.

Используйте возможности депозитов и резервирования регулярно, и ваши деньги будут работать на вас всегда!


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Полезное от банков":
Все материалы сюжета (123)


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании