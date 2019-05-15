Объем благотворительной помощи БФ «Альпари» вырос на 125% за 2018 год

Благотворительный фонд «Альпари» подвел итоги работы за 2018 год. Общий объем оказанной помощи жителям Татарстана составил более 29,4 млн руб., что на 125% больше, чем за предыдущий отчетный период.

В прошлом году проведено более 200 мероприятий на общую сумму превышающую 3,4 млн руб. для более чем 5 800 подопечных, в организации и проведении которых приняли участие более 1 700 волонтеров. В ходе 59 собственных ярмарок «Лавка Чудес» привлечено более 3,5 млн руб. А также в 2018 году оказана адресная помощь 32 детским социальным учреждениям Республики Татарстан, в том числе первому казанского «Детскому хоспису» перечислено 405 996 руб.

«Оказанный объем помощи по сравнению с предыдущим годом вырос в 2,25 раза. Сумма в размере 29,4 млн руб. является самой высокой за всю историю работы фонда. Это стало возможно благодаря важным позитивным изменениям в благотворительной деятельности на территории Республики Татарстан, повышению ее прозрачности, неоценимой правительственной поддержке в реализации наших социальных программ и инициатив и, как следствие, снижению бюрократических проволочек. Уверен, что в будущем наша благотворительная работа при поддержке широкого круга волонтеров, частных и юридических лиц усилит действенность помощи нашим благополучателям», — отметил учредитель БФ «Альпари» Андрей Дашин.

В рамках трех основных программ благотворительного фонда проведена рекордная работа. Так, по программе «Здоровье детям» своевременную помощь в лечении, реабилитации и покупке медикаментов получили 286 подопечных фонда, закуплено 1 034 единиц медикаментов, спецоборудования и 3 158 единиц спецпитания для детей-инвалидов на общую сумму более 7,2 млн руб. Благодаря программе «В помощь семье» оказана поддержка 1 400 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму более чем 10,6 млн руб. Программа «Накорми ребенка» помогла обеспечить продуктами более 17 тыс. детей на сумму более 3 млн руб.

В ходе сезонных программ, таких как «Письма Деду Морозу», подарки получили 550 детей-подопечных БФ «Альпари» на сумму более 1,4 млн руб. Акция «Снова в школу!» охватила в прошлом году 407 подопечных, которые получили более 20 тыс. единиц школьных и канцелярских товаров на общую сумму более 407 тыс. руб. А в рамках весенне-осенней акции «Свой огород» на общую сумму более 216 тыс. руб. семена и саженцы получили более 400 многодетных, малоимущих, воспитывающих детей-инвалидов семей, а также 16 детских учреждений Республики Татарстан.

Благодаря сотрудничеству со всероссийским сервисом «Добро Mail.Ru» благотворительный фонд «Альпари» провел 10 проектов, в которых помощь оказана 158 подопечным фонда на сумму более 810 тыс. руб. Всего за три года совместной работы были успешно осуществлены 39 проекта и оказана финансовая поддержка нуждающимся на общую сумму более 3,2 млн руб. Кроме того, благодаря проекту «Добрая Казань», который реализуется по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина, благотворительный фонд «Альпари» в 2018 году принимал активное участие в форуме «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов», общегородских «Ярмарках добра» и др.

БФ «Альпари» при поддержке администрации Советского района г. Казани в прошлом году провел несколько масштабных мероприятий республиканского уровня. Так, в марте в «Центре бокса и настольного тенниса» состоялся благотворительный турнир по настольному теннису, в котором приняли участие 25 команд и было собрано 125 тыс. руб. В сентябре на стадионе СК «Мирас» прошел 5-й юбилейный «Кубок PwC по мини-футболу». На турнир зарегистрировалось 16 команд, а в целом благодаря мероприятию удалось собрать 255,1 тыс. руб. Все привлеченные средства направлены на поддержку детей-инвалидов. А в мае и сентябре прошел велозаезд для особенных детей в рамках программы «Наперегонки со счастьем», в ходе которых детям передавались в безвозмездное пользование спецвелосипеды.

В 2018 году БФ «Альпари вел совместную работу с крупнейшими благотворительными и финансовыми организациями России. Продовольственный марафон «Корзина доброты», инициированный фондом продовольствия «Русь» и X5 Retail Group, помог собрать 13,6 тонн продуктов. Инициатива фонда продовольствия «Русь» и бренда «Любятово» «Вложи свое сердце в большое дело!» охватила более 13 тыс. детей республики — они получили более 40 тыс. пачек печенья. А совместная акции БФ «Альпари» и фонда «Детский мир» обеспечила семьи 9 751 единицей детских товаров на общую сумму более 445 тыс. руб. БФ «Альпари» как всегда выступил координатором и исполнителем этих акций в Татарстане.

Благотворительный фонд «Альпари» в третий раз стал лауреатом главной общественной премии страны «Финансовая элита России 2018» в номинации «Региональный благотворительный фонд года» в подгруппе «Корпоративная социальная ответственность». А также стал победителем республиканского конкурса «Благотворитель года 2017». Среди главных достижений фонда за прошлый год стоит отметить получение двух грантов от Кабинета Министров и Министерства экономики Республики Татарстан на 243 тыс. руб. и 335 тыс. руб. соответственно. Эти средства будут направлены на благоустройство спортивной площадки в пестречинском социальном приюте для детей и подростков «Шатлык».

Напомним, что благотворительный фонд «Альпари» был учрежден в 2005 году, чтобы дать возможность детям, проживающим на территории Татарстана, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи и особенностей развития. За 14 лет деятельности благополучателями фонда стали более 48 тыс. человек на общую сумму более 117 млн руб., проведено свыше 1 000 праздников и мероприятий, оплачено лечение более 1 150 детей. В марте 2019 года фонд «Альпари» прошел очередную независимую аудиторскую проверку компанией «Аудэкс» и получил положительное заключение о своей деятельности в 2018 году.