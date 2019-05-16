Каждый пятый клиент Райффайзенбанка получает потребительский кредит без посещения офиса банка

С 2017 года Райффайзенбанк предоставляет своим клиентам возможность получения кредита без посещения отделения. Процесс подачи заявки, одобрения, подписания договора, а также непосредственной выдачи полностью проходит в мобильном банке.

В первом квартале 2019 года 18.6% потребительских кредитов были выданы удаленно, при этом в марте пятый клиент банка получил одобрение и денежные средства без посещения отделения. 70% таких заявок были поданы в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, тогда как в 2018 году этот показатель составлял лишь 40%.

«Более половины наших клиентов пользуются онлайн-банком каждый месяц, а каждый пятый клиент заходит в Райффайзен-Онлайн ежедневно, — отметил Андрей Морозов, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка. — Мы стремимся сделать так, чтобы оформление кредита было простым и удобным, а сервис — доступным именно в том канале, который предпочитает клиент. Мобильные технологии, безусловно, являются драйвером развития удаленного кредитования. Благодаря новым онлайн-инструментам получить одобрение заявки теперь можно в считанные минуты без визита в отделение».

Райффайзенбанк непрерывно работает над повышением удобства кредитной заявки для клиентов. В первом квартале 2019 года банк представил онлайн-витрину в личном кабинете, при оформлении заявки в которой необходимые данные о клиенте подтягиваются автоматически.