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В Связь-Банке прошла первая ипотечная сделка с электронной регистрацией в Росреестре

16 мая 2019

В  дополнительном офисе Связь-Банка в Москве состоялась первая ипотечная сделка с использованием электронной регистрации перехода права собственности.

Новый сервис по передаче документов в электронном виде в Росреестр доступен для клиентов и для партнеров банка по ипотечному кредитованию, в том числе застройщиков. Электронная регистрация позволит существенно упростить и ускорить процесс перехода права собственности, так как процедура проводится без посещения Росреестра участниками кредитной сделки и работником банка. 

Ожидается, что такие ипотечные сделки в Связь-Банке станут популярными среди клиентов.


/ СИА /
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