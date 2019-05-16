В Связь-Банке прошла первая ипотечная сделка с электронной регистрацией в Росреестре

В дополнительном офисе Связь-Банка в Москве состоялась первая ипотечная сделка с использованием электронной регистрации перехода права собственности.

Новый сервис по передаче документов в электронном виде в Росреестр доступен для клиентов и для партнеров банка по ипотечному кредитованию, в том числе застройщиков. Электронная регистрация позволит существенно упростить и ускорить процесс перехода права собственности, так как процедура проводится без посещения Росреестра участниками кредитной сделки и работником банка.



Ожидается, что такие ипотечные сделки в Связь-Банке станут популярными среди клиентов.