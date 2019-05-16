Мэр Братска: «Нельзя давить бизнес»

Круглый стол Союза промышленников и предпринимателей состоялся 15 мая в Братске. В его работе приняли участие мэр Братска Сергей Серебренников, председатель Думы города Лариса Павлова, депутаты Думы и Законодательного собрания Иркутской области, предприниматели и руководители предприятий, представители федеральных контрольных и надзорных органов. Фото: bratsk-city.ru

Как передает пресс-служба братской мэрии, в своем приветственном слове к участникам круглого стола Сергей Серебренников отметил:

– Стараемся в городе создать систему, когда предпринимателям было бы комфортно работать. Если система дает сбои, мы должны услышать от вас пожелания и предложения по взаимодействию с государственными контрольными и надзорными органами, крупными предприятиями, структурами, которые обеспечивают вас объемами работ по муниципальным и государственным заказам.

В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы состояния охраны труда на территории города, о применении контрольно-кассовой техники в организациях города и о состоянии контрольно-надзорной деятельности. Самое активное обсуждение вызвали тема исполнения федерального закона, который обязывает малый и средний бизнес использовать расчетно-кассовые аппараты. По данным налоговой службы из 943 налогоплательщиков, кто обязан до 1 июля установить онлайн кассы, лишь 20 % сделали это.

Как сообщила заместитель начальника налоговой инспекции по Центральному району Людмила Голубь, за нарушение закона предусмотрены крупные штрафы и другие меры воздействия, вплоть до запрета занимать руководящую должность на год и приостановление деятельности на 90 дней.

В тоже время, отмечают предприниматели, внедрение и применение системы онлайн касс очень сложно и дорого. Посетовали бизнесмены и на то, что уже установленные год назад аппарат нужно менять. И если затраты на покупку онлайн кассы можно вернуть, то все остальные затраты по обновлению за свой счет. А это приличные деньги.

Дорогостоящая и неудобная новая система вызывает нарекания у многих предпринимателей и руководителей организаций – от небольших торговых организаций до крупных пассажирских транспортных предприятий.

Сергей Серебренников предложил совместными усилиями отстаивать интересы предпринимателей на федеральном и региональном уровнях.

– Давайте сформируем предложения вместе. Задействуем специалистов, выработаем предложения и направим их для внесения изменений в региональное и федеральное законодательство. Я поддерживаю, что проблемы которые есть в бизнесе, надо решать. Нельзя давить бизнес, – сказал Сергей Серебренников.

Предложение главы Братска представителями бизнес-сообщества было поддержано. Принято решение, что разработку предложений возьмет на себя Союз промышленников и предпринимателей. Администрация города окажет в этом необходимое содействие.

Итоги круглого стола комментирует один из его участников, депутат Думы Братска Денис Кожеуров:

– Реформа по установке онлайн касс на предпринимателей легла большим финансовым бременем. Малый бизнес несет большие финансовые потери. Предприятия начинают закрываться, а мы должны этому противостоять. Союз промышленников и предпринимателей может выйти с законодательной инициативой по исключению определенных сфер деятельности из действия данного федерального закона. Но мы понимаем, что любая инициатива должна пройти региональный уровень и только потом выйти на федеральный.