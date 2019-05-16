Прямые рейсы из Иркутска в Братск, Красноярск и Магадан запускает S7

S7 Airlines с 2 июня 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска в города Сибири и Дальнего Востока – Братск, Красноярск и Магадан. Авиабилеты уже в продаже. Фото: awd.ru

«S7 Airlines активно развивает сеть межрегиональных рейсов с вылетом из Иркутска, – рассказал Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group. – Помимо анонсированных ранее новых рейсов в Санкт-Петербург и Улан-Удэ, S7 Airlines рада предложить прямые перелеты в Магадан, а также короткие региональные маршруты в Братск и Красноярск. Мы ожидаем высокий интерес со стороны пассажиров на перелеты по рабочим вопросам в эти ключевые центры металлургии, машиностроения, деревообработки и золотодобычи. В то же время рейсы будут востребованы для личных путешествий».

Полеты в Братск будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Иркутска в 08:20, прилет в Братск в 09:40. Обратный рейс вылетает в 10:30 и прилетает в Иркутск в 11:45.

будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Иркутска в 08:20, прилет в Братск в 09:40. Обратный рейс вылетает в 10:30 и прилетает в Иркутск в 11:45. Рейсы в Красноярск будут осуществляться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Иркутска в 04:50, прилет в Красноярск в 05:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 01:10 и приземляется в Иркутске в 04:00.

Полеты в Братск и Красноярск будут выполняться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса.

Перелеты в Магадан запланированы дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Иркутска в 01:35, прилет в Магадан в 09:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 10:30 и прилетает в Иркутск в 12:10. В полете пассажиры оценят комфорт лайнеров Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

Участники программы лояльности S7 Priority смогут получить за перелет из Иркутска в Братск, Красноярск или Магадан от 500 миль. Накопленные мили S7 Priority можно использовать на премиальные авиабилеты и дополнительные услуги.