Выплату на приобретение и установку оборудования для приёма сигнала спутникового телевещания получили более 300 семей Иркутской области

Более трехсот семей Иркутской области, проживающих вне зоны цифрового телевещания, получили единовременную денежную выплату на приобретение и установку оборудования для приёма сигнала спутникового телевизионного вещания. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области, выплата предусмотрена малоимущим семьям, проживающим вне зоны цифрового эфирного наземного телевещания, это отдельные территории северных районов области. После отключения аналогового вещания они смогут получать только спутниковый телевизионный сигнал. Жителям этих территорий необходимо установить более дорогое оборудование, чем тем, кто проживает в зоне цифрового вещания. Право на получение выплаты удостоверяется сертификатом на приобретение и установку оборудования.

- По состоянию на 15 мая 2019 года для получения сертификата уже обратились 313 малоимущих семей. Выплата предоставляется гражданам в размере понесённых расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования, но не более шести тысяч рублей. В бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено 18,4 млн рублей, - отметил Владимир Родионов.