В Иркутской области объявлено о проведении масштабной индустриализации

В Иркутской области предусмотрено проведение полномасштабной индустриализации. Об этом сегодня сообщил Губернатор Сергей Левченко во время оглашения ежегодного Инвестиционного послания.

В Иркутской области в ближайшую пятилетку пройдет полномасштабная индустриализация

Глава региона отметил, что в последние три года начала работа в русле концепции «государства развития». Эта концепция предполагает активное вовлечение государства в экономические процессы, создание модели «управляемого рынка». Губернатор отметил, что, к большому сожалению, в экономике Иркутской области, да и в России в целом, есть много сфер, где сложно говорить об эффективной управляемости со стороны государства. Примеров много: это и цены на бензин, и офшорная регистрация крупного бизнеса.

- Часто мы видим противоречивые явления с точки зрения такой науки как макроэкономика – стоимость продукта на мировом рынке растет, курс доллара тоже, а налог на прибыль, который платится в региональный бюджет, сильно не меняется, зарплаты рабочим не увеличиваются. Вывод простой – все эти эффекты находятся за рамками нашего налогового и экономического пространства. Это неправильно, и это даже не рыночная экономика, - отметил Сергей Левченко.

Повышение управляемости – главная задача, на которую опирались при разработке Государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы. Государственный план нужен для того, чтобы эффективно спланировать и скоординировать работу органов власти и с максимальной отдачей использовать имеющиеся у нас ресурсы.

Губернатор сообщил, что государственным планом на 2019-2023 годы предусмотрено проведение в Иркутской области полномасштабной индустриализации. Это будет приоритетным проектом на всю ближайшую пятилетку и далее. Стратегические направления индустриализации – развитие газовой и газохимической отрасли, золотодобывающей промышленности, глубокой переработки леса, фармацевтической, строительной отрасли, а также переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках индустриализации поставлены следующие задачи:

не менее 100 новых предприятий за 5 лет;

не менее 1 триллиона рублей инвестиций;

создание 16 тыс. рабочих мест;

налоговые поступления в консолидированный бюджет – не менее 230 млрд рублей.

100 предприятий – это, в том числе, 32 общеобластных крупных проекта с объемом финансирования свыше 500 млн рублей каждый;

58 проектов меньшего масштаба, способствующих развитию муниципальных образований;

13 проектов, находящихся на данный момент на прединвестиционной стадии, но которые начнут работать в плановый период.

- Для достижения поставленных целей и проведения индустриализации мы будем использовать весь имеющийся у нас арсенал мер государственной поддержки и государственного участия, - отметил Сергей Левченко.