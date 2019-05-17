«Азиатско-Тихоокеанский Банк» объявил о проведении запроса с целью выбора аудитора

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) объявляет о проведении запроса конкурентных предложений с целью выбора аудиторской организации оказывающей услуги:
- аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 года;
- аудиторской проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2019 года в целях подтверждения прибыли текущего периода;
- аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год;
- аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Требования к участникам запроса:
«Большая четверка» аудиторских компаний
Требования к условиям исполнения договора
Место оказания услуг – г. Благовещенск/Москва
Форма оплаты – безналичная; в соответствии с договором: предварительная оплата и окончательный расчет.
Начальная (максимальная) цена – не предусмотрена
Требования к критериям выбора и оценки заявок:
Критерии оценки: стоимость аудиторских услуг.
Сроки проведения запроса конкурентных предложений
Дата объявления и начале проведения запроса – 17 мая 2019 года
Дата окончания подачи заявок от Участников– 23 мая 2019 года, до 20:00 (время московское)
Дата подведения итогов запроса– не позднее 24 мая 2019 года
Место рассмотрения заявок Участников и подведение итогов – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.
Предложения аудиторских организаций принимаются в электронном виде и в сроки, указанные в запросе конкурентных предложений на электронный адрес : zakupki@atb.su.