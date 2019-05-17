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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» объявил о проведении запроса с целью выбора аудитора

17 мая 2019

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) объявляет о проведении запроса конкурентных предложений с целью выбора аудиторской организации оказывающей услуги:

  • аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 года;
  • аудиторской проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2019 года в целях подтверждения прибыли текущего периода;
  • аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год;
  • аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Требования к участникам запроса:

«Большая четверка» аудиторских компаний

Требования к условиям исполнения договора

Место оказания услуг – г. Благовещенск/Москва

Форма оплаты – безналичная; в соответствии с договором: предварительная оплата и  окончательный расчет.

Начальная (максимальная) цена – не предусмотрена

Требования к критериям выбора и оценки заявок:

Критерии оценки:  стоимость аудиторских услуг.

Сроки проведения запроса конкурентных предложений

Дата объявления и начале проведения запроса   – 17 мая 2019 года
Дата окончания подачи заявок  от Участников– 23 мая 2019 года,  до 20:00 (время московское)
Дата подведения итогов запроса– не позднее 24 мая 2019 года
Место рассмотрения заявок Участников и подведение итогов  – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.
Предложения аудиторских организаций принимаются в электронном виде и в сроки, указанные в запросе  конкурентных предложений на электронный адрес : zakupki@atb.su.


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