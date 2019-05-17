«Азиатско-Тихоокеанский Банк» объявил о проведении запроса с целью выбора аудитора

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) объявляет о проведении запроса конкурентных предложений с целью выбора аудиторской организации оказывающей услуги:

аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 года;

аудиторской проверки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2019 года в целях подтверждения прибыли текущего периода;

аудиторской проверки годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год;

аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Требования к участникам запроса:

«Большая четверка» аудиторских компаний

Требования к условиям исполнения договора

Место оказания услуг – г. Благовещенск/Москва

Форма оплаты – безналичная; в соответствии с договором: предварительная оплата и окончательный расчет.

Начальная (максимальная) цена – не предусмотрена

Требования к критериям выбора и оценки заявок:

Критерии оценки: стоимость аудиторских услуг.

Сроки проведения запроса конкурентных предложений

Дата объявления и начале проведения запроса – 17 мая 2019 года

Дата окончания подачи заявок от Участников– 23 мая 2019 года, до 20:00 (время московское)

Дата подведения итогов запроса– не позднее 24 мая 2019 года

Место рассмотрения заявок Участников и подведение итогов – Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Предложения аудиторских организаций принимаются в электронном виде и в сроки, указанные в запросе конкурентных предложений на электронный адрес : zakupki@atb.su.