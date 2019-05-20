Иркутск вошел в пятерку городов, где клиенты ВТБ активно тратили деньги в майские праздники

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 12 мая нынешнего года, сравнив ее с майскими праздниками прошлых лет. В этом году объем трат клиентов в зарубежных странах вырос в 1,5 раза, число туристов увеличилось на 10%. Странами—лидерами по посещаемости стали Беларусь, США, Турция, Италия и Германия.

В этом году общий объем трат за рубежом в майские праздники превысила 5 млрд рублей. Это на 50% выше показателя 2018 года и на 86% — 2017-го. Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 344 тысячи человек. Выросло и число транзакций совершенных клиентами ВТБ — на 70% по сравнению с 2018-м и в 2,2 раза — с 2017-м гг.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Беларусь — там было совершено более 140 тысяч карточных операций, что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты показали ОАЭ (11 тысяч рублей), Италия (9000 рублей), Израиль и Швейцария (по 8000 рублей), Франция и Германия (по 6000 рублей).

Клиенты ВТБ, оставшиеся в России, также совершали транзакции активнее, чем годом ранее. За время майских праздников они тратили чаще и больше: объем и число совершенных операций увеличились на 71% (57,4 млрд рублей) и 93% (72,3 млн штук) соответственно. Абсолютным лидером по данному показателю стала Москва — почти 15 млрд рублей и 14 млн транзакций.

Среди региональных городов наибольший объем трат приходится на Санкт-Петербург (5 млрд рублей), Екатеринбург (1,6 млрд рублей), Иркутск (1,5 млрд рублей), Новосибирск (1,4 млрд рублей) и Хабаровск (1,3 млрд рублей).

Больше всего в России клиенты банка потратили в барах и ресторанах (6 млрд рублей), во время шопинга (5 млрд рублей) и на заправках (4 млрд рублей). Существенно вырос интерес туристов к экскурсиям (+270%), культурным программам (+130%) и сервису аренды автомобилей (+120%).