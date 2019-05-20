Обновление гардероба и обустройство жилья: как провели майские праздники те, кто не отправился в заграничную поездку

Райффайзенбанк проанализировал транзакционную активность клиентов в период майских праздников и выяснил, что самой популярной категорией расходов среди тех, кто предпочел провести длинные выходные дома, стали покупки в супермаркетах, а также магазинах одежды и мебели.

Если говорить о лидерах среди продуктовых сетей, то самые большие суммы клиенты банка оставляли в магазинах «О’КЕЙ», «Лента», «Азбука Вкуса», «Дикси» и «Перекресток». Гардероб майские отдыхающие обновляли онлайн: так, большинство покупок было совершено в интернет-магазинах WildBerries и Lamoda. Необходимые для обустройства квартиры или обновления декора предметы приобретались в основном в IKEA.

Кроме того, клиенты банка уделили внимание своим автомобилям и активно оплачивали услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, а также парковкой и покупкой бензина.

Те, кто традиционным выездам на природу предпочел заказать доставку еды домой, пользовались услугами сервисов Яндекс. Еда и Delivery Club. А клиенты банка, которые решались выбраться в ресторан, выбирали японскую кухню, об этом свидетельствует значительный объем трат в «Якитории» и «Тануки». Встречи с друзьями за чашечкой кофе чаще всего происходили в «буше», кофейнях «Старбакс» и сети кулинарных лавок «Братья Караваевы».

Несмотря на то, что авиаперелеты не вошли в топ-5 самых популярных категорий трат в период майских праздников, в среднем клиенты банка тратили самые крупные суммы именно на приобретение билетов. Средняя сумма трат на человека в данной категории составила 22 тысячи рублей. Это говорит о том, что клиенты Райффайзенбанка начинают планировать летние отпуска.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года, находится на 6-ом месте по объему средств и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц, а также на 5-м месте по чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению.

Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.